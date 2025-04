Pilomat rinnova E-GO: il dissuasore smart per contesti residenziali diventa ancora più performante e sicuro

E-GO è l’innovativo dissuasore automatico per contesti residenziali proposto da Pilomat, tra i top player, a livello mondiale, nel mercato dei sistemi per il controllo accessi veicolare. Progettata per installazioni di frequenza media – circa cento cicli al giorno – questa soluzione è ideale per aumentare il livello di sicurezza delle aree residenziali, ad esempio della zona di accesso al garage, posizionato davanti al portone o alla serranda, come anche a protezione di vialetti privati, parcheggi riservati e passi carrabili.

Controllo accessi veicolare: Pilomat aggiorna il dissuasore E-GO

Facile da installare e gestire, risultato di oltre cinquant’anni di know how nel comparto dell’importante realtà bergamasca, E-GO si distingue per le linee slanciate ed eleganti, caratterizzate da un’estetica minimale che rende il prodotto adatto all’applicazione in qualsiasi contesto architettonico e paesaggistico. La finitura satinata ne esalta la raffinatezza, mentre l’opzione di illuminazione a LED migliora la visibilità nelle ore notturne e veste il dissuasore di una personalità contemporanea, in grado di contribuire alla valorizzazione degli spazi outdoor.

Costantemente tesa ad evolvere le soluzioni all’interno della propria ampia gamma, Pilomat presenta oggi una versione del prodotto ulteriormente migliorata, segnando un passo avanti in più nella protezione degli automezzi.

“Le novità, rispetto al modello immesso sul mercato lo scorso anno, sono numerose – afferma Luca Marchetti, Responsabile tecnico di Pilomat – a cominciare dalla stazione di gestione che, rinnovata, ha permesso di incrementare la velocità di scorrimento del cilindro, rendendone più rapido il movimento. L’attuale stazione consente inoltre la gestione contemporanea e indipendente di due dissuasori. Grazie alla modularità dei componenti, si possono realizzare impianti composti da più dissuasori ed equipaggiati con diversi accessori, come la resistenza scaldante, per l’uso in caso di gelo, e la batteria d’emergenza opzionale, che fornisce l’energia necessaria in caso di blackout.”

Importanti evoluzioni sono state introdotte anche a livello di attuatore elettromeccanico, tecnologia che garantisce un basso consumo energetico, riducendo l’impatto ambientale e i costi operativi.

“Il nuovo attuatore elettromeccanico – conferma Luca Marchetti – offre un’interessante opportunità: rende infatti possibile la movimentazione manuale del dissuasore, in caso di assenza di alimentazione. Non solo: è ora presente il sistema Soft Start and Stop, che assicura un funzionamento più silenzioso e riduce le sollecitazioni meccaniche su cilindro e basamento, attenuando l’usura dei componenti con considerevoli benefici in termini di durabilità.”

Infine, il prodotto è stato rivisto anche per aumentarne la visibilità.

“Abbiamo creato un leggero scasso nel cilindro per poter applicare la fascia rifrangente, utile ad individuare meglio il dissuasore a livello visivo, nonché a impreziosirlo in termini di design – conclude il Responsabile Tecnico. Come sempre, la fascia può essere brandizzata Pilomat, oppure presentarsi neutra.”

E-GO Pilomat: caratteristiche e prestazioni

E-GO è realizzato in acciaio inossidabile AISI 304, materiale altamente resistente alle azioni meccaniche e agli agenti atmosferici.

Questo dissuasore può essere gestito tramite radiocomando e altri sistemi di controllo, garantendo un utilizzo semplice e immediato. La frequenza media d’uso (100 cicli giornalieri) e la rapidità di innalzamento (durata 6,5 secondi) e abbassamento (10 secondi) sono fra le prestazioni all’avanguardia del settore.

Disponibile nei modelli 114-600A (altezza 600 mm fuori terra) e 114-800A (800 mm fuori terra), E-GO si distingue anche per la semplicità di installazione: frutto di una progettazione tesa a ridurre al minimo le opere edili, è fornito preassemblato e può essere installato in meno di un’ora utilizzando una trivella manuale.

La qualità dei materiali impiegati e l’impiego delle tecnologie più evolute minimizzano la necessità di manutenzione, a fronte della durata operativa media pari a 500.000 cicli.

I dissuasori automatici E-GO di Pilomat sono composti da:

basamento ipogeo (profondità max 1.233 mm), per il solido ancoraggio a terra e per l’alloggiamento del cilindro e del sistema di alimentazione, movimentazione, comando e controllo;

(profondità max 1.233 mm), per il solido ancoraggio a terra e per l’alloggiamento del cilindro e del sistema di alimentazione, movimentazione, comando e controllo; cilindro mobile realizzato in acciaio inox satinato AISI 304 X5CrNi 18-10 (diametro 114 mm), con altezze fuori terra di 600 mm (modello 114-600A) e di 800 mm (modello 114-800A), con striscia rifrangente sommitale (altezza 22 mm) per una maggiore visibilità e sicurezza.

Il funzionamento elettromeccanico assicura la massima affidabilità con qualsiasi condizione climatica. La velocità di sollevamento e abbassamento del cilindro (rispettivamente 6,5 cm/s e 10 cm/s) assicura la piena operatività del dissuasore in pochi secondi.

Il funzionamento può essere agevolmente controllato in sito e da remoto, attraverso diversi sistemi di comando. La nuova stazione di gestione modulare permette di gestire contemporaneamente 2 dissuasori e di realizzare impianti formati da numerosi E-GO con movimento indipendente, in modo semplice e pratico.

I dissuasori Pilomat E-GO sono alimentati a 24 V (max 3 A), caratteristica in grado di garantire maggior sicurezza e minori consumi rispetto ad altri dissuasori.

Fra le dotazioni opzionali sono comprese: logo Pilomat sulla testata; punto luce LED per segnalazione della posizione; resistenza termica con trasformatore e termostato; UPS per l’alimentazione anche in caso di temporanea assenza di elettricità; scatola con scheda (protezione IP65) per il collegamento di componenti elettronici.