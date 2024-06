PNRR: aggiornata la raccolta con tutte le norme

È stata pubblicata sul portale RGS del MEF la terza Edizione della Raccolta Normativa PNRR, aggiornata a maggio 2024, che include le novità introdotte in sede di conversione in legge n. 56/2024 del D.L. n. 19/2024 (c.d. “Decreto PNRR 4”) dal D.L. n. 60/2024 (c.d. “Decreto Coesione”) e le indicazioni contenute nelle più recenti Circolari della Ragioneria dello Stato in tema Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

PNRR: aggiornata la raccolta normativa

Il documento raccoglie, in ordine cronologico dal 2021 al 2024, la normativa europea e nazionale - primaria e secondaria - recante la disciplina relativa all’architettura del PNRR, alla sua governance, agli strumenti di attuazione e alle correlate procedure finanziarie.

Frutto del lavoro dell’Ufficio I, dell'Ispettorato Generale per il PNRR, della Ragioneria Generale dello Stato, del Ministero dell’economia e delle finanze, con la collaborazione di Federico Florà, Laura De Rosa, Alberto Marcias, Thomas Mazzotta e Daniele Sala, la raccolta è così strutturata:

Fonti europee Regolamento (UE) N. 1303/2013 Regolamento (UE) 2018/1046 Regolamento (UE) 2020/852 Regolamento (UE) 2020/2094 Regolamento (UE) 2021/240 Regolamento (UE) 2021/241 Regolamento delegato (UE) 2021/2105 Regolamento delegato (UE) 2021/2106 Regolamento (UE) 2023/435 Regolamento (UE) 2023/1525 Regolamento (UE) 2024/795

Fonti Nazionali Primarie Decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 Legge 23 dicembre 2021, n. 238 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 Decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4 Decreto-legge 1^ marzo 2022, n. 17 Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 Legge 29 dicembre 2022, n. 197 Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Decreto-Legge 22 aprile 2023, n. 44 Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145 Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60

Fonti Nazionali Secondarie Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Giugno 2019, N.103 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 luglio 2021 Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 e s.m.i Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021 Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 settembre 2021 Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 e s.m.i. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022 Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 febbraio 2023 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2023

Appendice

Circolari RGS – PNRR – 2021

Circolari RGS – PNRR – 2022

Circolari RGS – PNRR – 2023

Circolari RGS – PNRR – 2024

Atti UE

Altri atti

Indice analitico

Nella parte finale sono presenti:

un indice analitico ragionato basato su parole chiave e che permette una consultazione basata sui singoli istituti e sulle procedure di interesse per il Piano;

un’appendice con l’elenco di tutte le circolari MEF-RGS aventi ad oggetto il Piano e altri documenti di particolare rilevanza tra cui l’Annex con cui la European Commission ha individuato il perimetro di rilevanza giuridica del c.d. “reversal” e la versione aggiornata dell’Allegato alla CID 2024.

Nella raccolta non è inclusa la normativa direttamente attuativa di Milestone e Target, ovvero Riforme e Investimenti previsti dal PNRR, ad eccezione delle norme attuative contenute nei c.d. “decreti PNRR”, riportati invece per intero.