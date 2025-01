Premi ISI per la ricerca: al via la prima edizione

C’è tempo fino al 28 febbraio 2025 per inviare la propria candidatura e partecipare alla prima edizione del bando “Premi ISI PER LA RICERCA”, iniziativa promossa da ISI – Associazione Ingegneria Sismica Italiana per sostenere e valorizzare il talento e l’impegno dei ricercatori nel campo della sicurezza di strutture e infrastrutture, nello sviluppo di nuove tecnologie e nella promozione della cultura della prevenzione del rischio sismico.

Premi ISI per la ricerca: il concorso per le tesi in sicurezza di strutture e infrastrutture

Espressione dell’impegno costante di ISI nel sostenere l’eccellenza nella ricerca scientifica e nel sensibilizzare sulle tematiche della sicurezza sismica, il bando è aperto ai dottori di ricerca di qualsiasi settore scientifico-disciplinare che abbiano discusso la propria tesi di dottorato, sia in Italia che all’estero, negli anni solari 2022, 2023 e 2024 nell’ambito di una delle categorie indicate nel bando.

Si tratta di un’occasione importante per mettere in luce lavoro e competenze, contribuendo in modo significativo al progresso delle conoscenze e delle applicazioni nel campo della sicurezza sismica e delle nuove tecnologie.

Un modo unico per favorir il dialogo e l’incontro tra i ricercatori e il mondo professionale e aziendale: i partecipanti interessati potranno infatti essere messi in contatto da ISI con le aziende Associate Sostenitrici, presenti nella pagina web del sito dell'Associazione, per creare opportunità di collaborazione e crescita reciproca.

I premi

Sono tre i premi che verranno assegnati, ciascuno del valore di 2.500 euro, dedicati alle seguenti macro-tematiche di rilievo:

metodi di analisi e tecnologie per nuove strutture e infrastrutture antisismiche;

metodi di indagine e tecnologie per il consolidamento sismico di strutture e infrastrutture esistenti;

proposte per l’implementazione della cultura della prevenzione del rischio sismico, incluse misure pubbliche economiche e assicurative.

Potranno essere assegnate ulteriori “Menzioni Speciali” senza riconoscimento di premi economici.

Composta da quattro membri del Comitato Scientifico di ISI e coordinata dall’Ing. Davide Trutalli, Direttore di ISI, la Commissione Giudicatrice annuncerà i vincitori dei premi e le eventuali “Menzioni Speciali” entro il 30 giugno 2025.

Inoltre, i vincitori presenteranno le loro ricerche in occasione di due eventi pubblici organizzati da ISI.

Tenendo conto dell'obiettivo del Bando, ovvero promuovere, riconoscere e divulgare ad un ampio pubblico i più recenti risultati degli studi nell’ambito dell’ingegneria sismica, l’Associazione veicolerà il progetto attraverso tutti i canali di comunicazione a sua disposizione e i lavori presentati dai ricercatori saranno disponibili sul sito web dell'ISI.

Come candidarsi

Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 del 28 febbraio 2025, accedendo alla pagina dedicata “Premi ISI PER LA RICERCA” disponibile a questo link.

Per maggiori informazioni è possibile: