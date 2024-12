Prestazioni antincendio delle facciate degli edifici: nuovo report della Commissione UE

È stato pubblicato il report "Finalisation of the European approach to assess the fire performance of façades", sulla ricerca commissionata dalla Commissione Europea in relazione a una procedura per la valutazione della prestazione al fuoco delle facciate degli edifici.

Prestazione al fuoco delle facciate: nuovo studio della Commissione UE

Il documento si concentra sui requisiti delle normative adottate negli stati membri della UE in relazione alle prestazioni antincendio dei sistemi di facciata e sull’identificazione degli Stati membri che hanno requisiti normativi che vanno oltre gli attuali sistemi di classificazione EN 13501, relativi alla reazione al fuoco e alla resistenza al fuoco.

In questo progetto è stata condotta una ricerca finalizzata ad analizzare come il metodo di valutazione iniziale venga interpretato da diversi laboratori:

nella prima e nella seconda fase sono state svolte delle attività di test iniziali sulla fonte di incendio, sulla camera di combustione e sull'apertura secondaria.

nella fase finale è stata effettuata una ricerca sperimentale in cui sono stati testati quattro sistemi di facciata in tre diversi laboratori utilizzando il documento del metodo di valutazione, con conseguenti 24 test. I test sono stati utilizzati per determinare uno schema di calibrazione e criteri di prestazione idonei per la classificazione.

La ricerca è stata svolta su 29 laboratori, tutti membri dell'European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification (EGOLF), con oltre 200 domande che coprivano l'intero metodo di valutazione.

I risultati mostrano chiaramente quali parti del metodo di valutazione devono essere migliorate e chiarite, così come quali dettagli pratici avrebbero dovuto essere affrontati, evidenzando così le capacità di test indoor e outdoor di diversi laboratori di prova collegati a EGOLF.