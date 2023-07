Prevenzione incendi: aggiornata la modulistica

Scatta dal 3 luglio 2023 l'obbligo di utilizzo della nuova modulistica per i procedimenti di prevenzione incendi attinenti gli interventi e gli impianti che beneficiano del regime previsto dal PNRR, dal PNC o che siano inserite nelle Zone Economiche Speciali (ZES).

Nuova modulistica prevenzione incendi: la Circolare dei Vigili del Fuoco

La conferma arriva con la Circolare del 23 giugno 2023, n. 9663 del Dipartimento dei Vigili del fuoco, a oggetto “Modulistica di presentazione delle valutazioni progetto e delle segnalazioni certificate di inizio attività, previste dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, per le attività inserite nel PNRR, PNC o ZES”.

La predisposizione di una modulistica specifica per la presentazione delle valutazioni progetto e delle SCIA, rispettivamente ex art. 3 e 4 del d.P.R. n. 151/2011, in riferimento ad attività che beneficiano del regime previsto dal PNNR, dal PNC o che siano inserite nelle ZES, è stata effettuata con l’obiettivo di realizzare un puntuale monitoraggio sull’andamento dei procedimenti in questo ambito e che investono anche gli aspetti di prevenzione incendi.

I nuovi moduli allegati alla Circolare

La nuova modulistica, rispettivamente denominata PIN 1-2023 PNRR e PIN 2- 2023 PNRR, è del tutto identica a quella attualmente vigente nelle parti sostanziali ma presenta una sezione integrativa dove verranno indicate, a soli fini statistici, alcune informazioni relative allo specifico procedimento, come ad esempio, la tipologia di piano utilizzato (PNRR, PNC o ZES) e se l’intervento progettuale ha riguardato alcune specifiche tipologie di attività, di particolare rilevanza nel contesto attuale, come quelle relative all’idrogeno, al GNL/GNC, ai rifiuti o alle chiusure d’ambito degli edifici.

L’implementazione della modulistica, coordinata con la struttura dell’applicativo PRINCE di gestione dei procedimenti di prevenzione incendi, consentirà così un più puntuale rilevamento e monitoraggio statistico di tutte quelle attività che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo e di transizione energetica.

Pratiche prevenzione incendi: le indicazioni per la restante modulistica

Nessuna variazione invece per la restante modulistica a corredo delle pratiche di prevenzione incendi, e le attività che non sono ricomprese nei particolari regimi fissati dal PNRR, PNC o ZES, continueranno ad utilizzare la vigente modulistica di presentazione delle istanze, segnalazioni e dichiarazioni.