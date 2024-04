Prevenzione infortuni: le schede INAIL su macchine per cantiere e costruzione

È stato pubblicato sul sito INAIL il Manuale “Macchine per cantiere e costruzioni - L’accertamento per la sicurezza delle macchine per cantiere e costruzione”, contenente le schede tecniche sulle macchine afferenti al comitato tecnico normativo – CEN TC 151 macchine per cantiere e costruzione, che trattano le più significative non conformità rilevate ed evidenziano le soluzioni costruttive ritenute accettabili, con l’obiettivo di promuovere un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sicurezza sul lavoro: nuova guida INAIL sulle macchine per cantiere e costruzione

La pubblicazione rientra tra le attività affidate a INAIL in qualità di organo tecnico delle autorità preposte alla vigilanza sui prodotti immessi sul mercato ai sensi della Direttiva macchine; in tale contesto l’Istituto predispone pareri tecnici anche sulla conformità delle macchine per cantiere e costruzione, verificando il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza individuati come carenti in fase di avvio dell’iter di vigilanza.

In particolare, il volume vuole offrire trasversalmente spunti per:

fabbricanti e distributori di macchine per cantiere e costruzione, evidenziando le carenze più ricorrenti anche in relazione alle norme tecniche di riferimento;

organi di vigilanza territoriale, fornendo utili riferimenti per orientare l'attenzione in occasione di azioni vigilanza o inchieste infortuni su specifiche criticità emerse nel corso dell'attività di vigilanza del mercato;

, fornendo utili riferimenti per orientare l’attenzione in occasione di azioni vigilanza o inchieste infortuni su specifiche criticità emerse nel corso dell’attività di vigilanza del mercato; datori di lavoro, rappresentando carenze e problematiche ricorrenti di questa tipologia di attrezzature, in modo da offrire indicazioni utili nella scelta dei prodotti in fase di acquisizione, prima della messa a disposizione per i lavoratori.

Macchine per cantiere e costruzione: le schede INAIL

Scendendo nel dettaglio dei contenuti, la guida è composta da schede tecniche realizzate partendo dalle informazioni ricavate dalla banca dati che Inail ha composto negli anni per gestire l’attività di accertamento tecnico per la vigilanza del mercato, e che trattano le principali non conformità rilevate sulle macchine per cantiere e costruzione, evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni costruttive ritenute accettabili.

Ciascuna scheda si compone di tre parti principali: