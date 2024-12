Prevenzione del rischio sismico: nuovo avviso per le infrastrutture delle isole minori

Dopo quello indetto lo scorso 22 gennaio, il Dipartimento Casa Italia ha pubblicato un nuovo Avviso rivolto a Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità isolane e di arcipelago, e finalizzato alla presentazione di proposte di interventi di prevenzione del rischio sismico destinati a infrastrutture presenti sulle isole minori marine.

Prevenzione rischio sismico: nuovi fondi per le infrastrutture sulle isole minori marine

Gli interventi sono finalizzati a garantire l’efficace gestione delle emergenze e la sicurezza della popolazione in caso di eventi sismici su questa tipologia di territori.

Nel dettaglio, le proposte progettuali devono interessare approdi ed elisuperfici ed avere come obiettivo:

la realizzazione, il rafforzamento, il miglioramento o l’adeguamento a fini antisismici delle elisuperfici;

il rafforzamento, il miglioramento o l’adeguamento a fini antisismici degli approdi.

Le risorse complessive messe a disposizione ammontano a 30 milioni di euro. Per ciascuna delle isole indicate nell’Avviso possono essere presentati più progetti e l’importo massimo del finanziamento concedibile per ciascuna di esse è pari a 5 milioni di euro.

Sono considerate ammissibili le spese riguardanti:

a) le opere a carattere strutturale , ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili, strettamente connessi agli interventi strutturali oggetto di finanziamento;

, ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili, strettamente connessi agli interventi strutturali oggetto di finanziamento; b) la progettazione, la direzione lavori, i rilievi e le indagini, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il collaudo e la certificazione degli impianti e la verifica tecnica/valutazione della sicurezza sismica. Queste spese sono ammissibili nel limite del 15% delle spese di cui alla lettera a);

c) l’IVA effettivamente sostenuta per i costi di cui alle lettere a) e b), se non recuperabile in base alla normativa vigente.

Presentazione delle domande

Infine, l’Avviso contiene tutta la documentazione necessaria per la presentazione della domanda:

Allegato 1 - Proposta progettuale

Allegato 2 - Domanda di partecipazione

Allegato 3 - Atto di delega alla sottoscrizione della domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione vanno inviate tramite PEC a questo indirizzo, entro le 23:59 del 7 febbraio 2025.

Nell’Avviso si specifica che le proposte non devono riguardare le stesse infrastrutture che, nell’ambito dell’Avviso del 22 gennaio 2024, siano state già oggetto di proposte progettuali inserite nella “graduatoria interventi di categoria B” approvata con decreto del 31 luglio 2024, a meno che non siano state ritirate.