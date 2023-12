Prezzario Bim: nuovo progetto di ANCE Sicilia

Un progetto pilota che vuole ricordare l’importanza del Building Information Modeling nel settore dei lavori pubblici, sottolineando la valenza del nuovo approccio caratterizzato dalla logica OPEN BIM e formato IFC.

Prezzario BIM: il progetto di ANCE Sicilia

È nato sulla base di questi presupposti il Prezzario BIM per la Regione Siciliana, sviluppato da ANCE Sicilia, con l’obiettivo di collaborare e dare supporto a imprese e progettisti che operano sul territorio regionale, anche su queste tematiche innovative e di grande attualità.

Il progetto nasce anche per sensibilizzare l’attenzione sull’uso di questa metodologia che dal 1° gennaio 2025 diventerà obbligatoria nel settore delle opere pubbliche, sia in relazione a quelle di nuova costruzione, che nel caso di interventi su costruzioni esistenti.

Rimangono escluse al momento le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro.

Per potere consultare il Prezzario BIM è possibile collegarsi alla sezione Servizi del sito di ANCE Sicilia e cliccare alla voce "Prezzario Bim". La consultazione avviene con l’utilizzo di un menu a tendina entro cui si trova l’intero indice dell’elenco prezzi, con la specifica che si tratta di una versione ancora in via di sviluppo.