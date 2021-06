Prezzi materiali da costruzione: in Gazzetta Ufficiale il Decreto per le compensazioni

In Gazzetta Ufficiale il Decreto del MiMS 25 maggio 2021 con la rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2019 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2020, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi

