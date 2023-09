Prezzo della carta per la PA: lieve aumento nell'ultimo anno

Si registra un aumento contenuto per il prezzo della carta in risme per la Pubblica amministrazione: secondo quanto stabilito dalla delibera ANAC del 6 settembre 2023, n. 403, il coefficiente di rivalutazione annuale risulta pari a 1,00679, che corrisponde a una variazione dello 0,679%. Si tratta di un leggerissimo discostamento, se si considera che nel 2022 l’aumento aveva superato l’8%.

Prezzo risme carta per la PA: l'aggiornamento di ANAC

L'aggiornamento del prezzo è un obbligo di legge che ANAC deve onorare entro il 1° ottobre di ogni anno. E nel 2023, tenendo conto dell’entrata in vigore del d.Lgs n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) che, all’articolo 60 comma 3, prevede che si faccia riferimento ad indici elaborati da Istat, il prezzo di riferimento è stato aggiornato utilizzando l’indice FOI senza tabacchi, in sostituzione dell’indice calcolato a partire dai dati dalla Camera di Commercio di Milano-Lodi.



In particolare, sono stati aggiornati l’Allegato A, che riporta la formula del prezzo di riferimento rivalutato e il nuovo foglio di calcolo in formato elettronico con il nuovo coefficiente di rivalutazione, messo a disposizione degli operatori per determinare immediatamente il prezzo di riferimento, insieme a una breve guida alla compilazione.

Prezzi di riferimento: cosa sono?

Pubblicati da ANAC e aggiornati entro il primo ottobre di ogni anno, i prezzi di riferimento vengono utilizzati dalla PA per la programmazione dell'attività contrattuale e costituiscono il prezzo massimo di aggiudicazione anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa.

Si tratta di un'indicazione utile a garantire la trasparenza del mercato e la vigilanza sull'attività contrattualistica pubblica: sulla base di questo parametro, i contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo risultano infatti nulli e gli operatori posdsono rendersi conto se il prezzo è ottimale o meno. Infine, è uno strumento di controllo dell'operato delle SA, e di prevenzione dei fenomeni corruttivi e fraudolenti, ma anche di comportamenti inefficienti.

Non solo: come sottoline ala stessa Autorià, fissare i prezzi di riferimento, costituisce un aiuto fattivo alle PA nella predisposizione dei capitolati, indicando la soglia da metter a base di gara e garantendo risparmi anche su ampia scala.