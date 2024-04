Professioni Tecniche: protocollo di intesa con la Regione Lazio

Favorire lo sviluppo del territorio diffondendo le best practices del settore tecnico su molteplici tematiche, quali energia, ambiente, pianificazione territoriale e rigenerazione urbana, tutela idrogeologica, protezione civile, edilizia pubblica e privata, sicurezza stradale, attività produttive, trasporti, infrastrutture e mobilità, ingegneria biomedica, information technology e digitalizzazione, sanità, sicurezza nei luoghi di lavoro, formazione e semplificazione. È questo l’obiettivo del Protocollo di intesa firmato dal Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca con le Federazioni degli Ordini Professionali degli Ingegneri, Architetti, Geologi, Periti e Geometri del Lazio.

Sviluppo del territorio: il Protocollo di intesa tra Regione Lazio e professionisti tecnici

Il protocollo è stato sottoscritto per la Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Lazio dal presidente ing. Giovanni Andrea Pol e dai Presidenti degli Ordini degli Ingegneri provinciali Mauro Annarelli (Frosinone), Luca di Franco (Latina), Lia Tozzi (Rieti), Massimo Cerri (Roma) e Alessia attori (Viterbo).

L’accordo sarà attuato immediatamente e durerà per tutta la legislatura regionale, con l’istituzione di una cabina di regia composta dai Direttori regionali e dai rappresentanti delle categorie professionali, per coordinare e governare i tavoli tecnici orientati a rispondere in maniera multidisciplinare e sinergica alle esigenze del territorio.

Non solo: gli Ordini si impegneranno anche alla diffusione delle azioni messe in campo e dei risultati sul territorio, con azioni di formazione, informazione e comunicazione nell’interesse ultimo della collettività.