Professionisti antincendio: l'Agenzia del Demanio seleziona un esperto

C’è tempo fino alla mezzanotte dell'11 settembre per l’invio della propria candidatura all’Agenzia del Demanio, in relazione alla ricerca di un esperto in sicurezza/prevenzione incendi a tempo indeterminato, che verrà impiegato in attività di progettazione nell’ambito della prevenzione incendi, progettazione in ambito impiantistico meccanico e adempimenti nei confronti delle Autorità di settore.

Sicurezza e prevenzione incendi: l'Agenzia del Demanio cerca professionisti

I profili ricercati dovranno essere in possesso di laurea in Ingegneria Civile, oppure Meccanica o Ingegneria per l’Ambiente e Territorio. Inoltre è richiesta l’abilitazione da almeno 7 anni, l’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno ed esperienza di almeno 7 anni in attività di progettazione, come libero professionista o presso studi di progettazione e/o società di ingegneria, di prevenzione incendi in ambito civile di lavori eseguiti o in corso di esecuzione.

A comprova dell’esperienza, sarà necessario dimostrare di aver eseguito 5 progettazioni antincendio di strutture complesse (ospedali, grandi uffici, centri commerciali, etc.), allegando al curriculum stralci significativi delle progettazioni eseguite.

Tra le competenze tecnico-specialistiche della posizione si richiedono la conoscenza di:

Normativa UNI e NFPA;

Fire Safety Engineering (FSE);

Eurocodici per la verifica della resistenza al fuoco delle strutture;

Normativa nazionale specifica del settore impiantistico, D.M. 37/2008 Conoscenza di base della normativa in materia di appalti pubblici D.lgs. n. 50/16, D.P.R.207/10;

Normativa in materia di direzione lavori e sicurezza cantieri, D.M. 49/18 e D.lgs. n. 81/08. Legislazione edilizia D.M. 380/01; Progettazione di impianti meccanici.

Professionisti antincendio: invio candidature

Le candidature andranno presentate, entro le 23:59 dell'11 settembre 2023, esclusivamente nella sezione “Lavora con noi“ sul sito dell’Agenzia del Demanio.