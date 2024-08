Promuovere l'accountability del Responsabile Unico di Progetto

Nell'attuazione di progetti nell'ambito delle politiche pubbliche, l'efficacia e la trasparenza sono fondamentali per il successo e la legittimità delle iniziative. In questo contesto, il Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) riveste un ruolo cruciale, essendo responsabile della gestione complessiva del progetto. L'articolo esplora l'importanza dell'accountability del RUP e presenta strategie pratiche per promuoverla, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi delle politiche pubbliche.

L'accountability nelle politiche pubbliche

L'accountability nel contesto delle politiche pubbliche è la capacità e l'obbligo per coloro che operano nell'ambito pubblico di rendere conto delle loro azioni, decisioni e risultati, con particolare enfasi sulla trasparenza. Questo implica la divulgazione aperta e accessibile delle informazioni, consentendo ai cittadini di comprendere e valutare le attività dei governi e delle istituzioni pubbliche. In altre parole, l'accountability richiede che le azioni dei decisori pubblici siano soggette a una rigorosa supervisione e che essi siano pronti a rendere conto delle loro azioni e delle relative conseguenze.

L’accountability è una relazione nella quale un individuo o un ente è tenuto a rispondere della performance

connessa a una data attribuzione di autorità di agire.

I meccanismi di accountability sono i mezzi con i quali determinare

se un compito delegato è stato portato a termine in maniera soddisfacente.

L’accountability è costituita da quell’insieme di azioni che svolgono la funzione sociale di “dar conto”.

(M. J. Dubnick)

Il termine "accountability" spesso crea confusione e viene interpretato erroneamente come "responsabilità" o "rendicontazione". Tuttavia, nessuna di queste accezioni cattura pienamente il suo significato. Da un punto di vista lessicale, "accountability" è una parola composta: il verbo "to account" si traduce in italiano come "dar conto", mentre il sostantivo "ability" indica "la capacità di". Pertanto, letteralmente, "accountability" significherebbe "l'attitudine a dar conto". Questa definizione non implica necessariamente la responsabilità, cioè l'essere chiamati a rispondere di certi atti e a subirne le conseguenze, né può essere pienamente descritta con il termine "rendicontazione", che si riferisce più all'atto che non all'attitudine stessa.

Per cogliere appieno il significato del termine "accountability", si potrebbe utilizzare un "calco linguistico" come "rendicontabilità". Tuttavia, sembra più opportuno ricorrere a un "prestito linguistico", accettando il termine "accountability" nella sua forma originale. Questo perché il vero problema non è tanto linguistico, ma concettuale: la vaghezza e la complessità del concetto di "accountability" richiedono una riflessione approfondita piuttosto che una semplice traduzione.