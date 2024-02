Protezione antincendio: pubblicata la nuova legge del Canton Ticino

È in vigore dal 1° gennaio 2024 la nuova Legge sulla protezione antincendio del Canton Ticino (LPA), nella Svizzera italiana. Il provvedimento, con cui si aggiorna la legge del 14 dicembre 2022, è di particolare interesse per i professionisti antincendio italiani che operano in qualità di tecnici riconosciuti anche in territorio svizzero.

Protezione antincendio: la nuova legge del Canton Ticino

La legge è così suddivisa:

Capitolo primo - Disposizioni generali Art. 1 - Campo di applicazione Art. 2 - Obiettivi di protezione e prescrizioni applicabili

Capitolo secondo - Protezione in caso di nuove costruzioni, riattamenti o trasformazioni Art. 3 - Concetto di protezione antincendio e attestato di conformità antincendio Art. 4 - Esecuzione dei lavori Art. 5 - Certificato di collaudo e autorizzazione d’uso

Capitolo terzo - Protezione delle costruzioni esistenti Art. 6 - Manutenzione Art. 7 - Controlli periodici Art. 8 - Obbligo di collaborare Art. 9 - Controllo visivo e pulizia degli impianti calorici a combustione Art. 10 - Sistema informatico cantonale

Capitolo quarto - Organizzazione della protezione antincendio Art. 11 - Proprietario Art. 12 - Responsabile della garanzia della qualità Art. 13 - Tecnico riconosciuto Art. 14 - Municipio Art. 15 - Consiglio di Stato

Capitolo quinto Disposizioni varie e finali Art. 16 - Contravvenzioni Art. 17 - Tasse e spese Art. 18 - Abrogazione Art. 19 - Entrata in vigore



Scendendo nel dettaglio, la legge specifica che in caso di nuova costruzione, riattamento o trasformazione di edifici o impianti devono essere allestiti un concetto di protezione antincendio (che indica le misure di protezione antincendio a livello costruttivo, tecnico, organizzativo e difensivo), da parte del responsabile della garanzia della qualità, e un attestato di conformità antincendio, rilasciato da un tecnico riconosciuto, che corrisponde al professionista antincendio italiano.

Conformità antincendio: i compiti del tecnico professionista

Queste le attività a carico del tecnico:

verifica il concetto di protezione antincendio;

rilascia l’attestato di conformità;

rilascia il certificato di collaudo;

esegue i controlli specificati all’art. 7;

segnala al municipio gli eventuali gravi difetti riscontrati nell’ambito della propria attività;

elabora le perizie di valutazione del rischio residuo d’incendio;

fornisce consulenza alle autorità e ai privati nell’ambito della protezione antincendio;

svolge gli altri compiti che le prescrizioni antincendio attribuiscono all’autorità antincendio.

Infine, il provvedimento modifica la legge del 14 dicembre 2022 e abroga gli articoli da 41a-41g della Legge Edilizia cantonale riguardanti la Polizia del fuoco.