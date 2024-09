Redazione PIAO: ANAC avvia la sperimentazione online

Sono ancora aperte le candidature – in particolare per i Comuni delle regioni Sicilia e Calabria con meno di 5.000 abitanti – per partecipare alla sperimentazione promossa da ANAC del nuovo "Sistema per la redazione e trasmissione del Piano Triennale sulla Prevenzione della Corruzione e sulla Trasparenza (PTPCT) e della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO)”.

Sezione rischi corruttivi e trasparenza: ANAC sperimenta la redazione informatizzata del PIAO

Il progetto, avviato dallo scorso 15 luglio e condiviso con il Ministero dell'Interno, il Ministro della Pubblica Amministrazione e ANCI, prevede la realizzazione un sistema totalmente informatico che aiuterà le amministrazioni nella redazione della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

L’Obiettivo di Anac è quello di agevolare gli enti nella compilazione dei propri piani, semplificandone le attività, uniformandone i comportamenti e migliorando il monitoraggio dell’adeguatezza delle misure di contrasto ai fenomeni corruttivi.

In un primo step, il progetto accompagnerà i Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, all’interno delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, nella redazione della sezione del PIAO, in modo da alleggerire gli oneri amministrativi e rendere più efficiente l’attività, migliorando il proprio sistema di prevenzione della corruzione.

Come partecipare al progetto

Il campione sperimentale sarà costituito da 10-15 piccoli comuni appartenenti alle cinque regioni obiettivo del progetto. Le amministrazioni interessate devono inviare la propria candidatura entro il 20 settembre 2024, indicando eventuali motivazioni a supporto, come specifiche esperienze o la disponibilità a fungere da tramite per altri enti.

Per partecipare, i responsabili RPCT dovranno a manifestare la propria volontà a far parte di tale campione, che testerà l’applicativo per la predisposizione del Piano 2025-2028 e potrà fornire osservazioni e suggerimenti migliorativi.

A questo proposito ANAC rinnova l’invito a iscriversi al Registro dei RPCT, da cui l'Autorità attingerà per comunicare con gli enti selezionati e per diffondere informazioni riguardo ad attività formative e iniziative di interesse.

Eventuali chiarimento o ulteriori informazioni potranno essere richiesti via mail.