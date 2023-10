Responsabile Unico del Progetto: istituita la Giornata Nazionale

Chi è stato il primo RUP italiano? Partendo da questa semplice curiosità è nata l'idea di celebrare l'ufficio del RUP nel giorno in cui il legislatore ha approvato la legge, 11 febbraio 1994 n. 109, nota come Legge Merloni.

Giornata Nazionale del RUP: valorizzare una figura chiave dei lavori pubblici

Era un'epoca in cui le normative prendevano i nomi dei ministri che avevano avuto l'onere e l'onore di scriverle. Erano gli anni di tangentopoli. La magistratura stava intervenendo seriamente sulla politica, con inchieste che hanno modificato la storia dei partiti italiani. Anche allora, come ora, le norme anziché riguardare la classe politica sono andate ad incidere sull'amministrazione attiva introducendo, per maggiore trasparenza, la figura del RUP. Si tratta di una figura già presente - in termini generali - in virtù della riforma Cassese che ancora oggi, con la Legge 241 del 1990, disciplina il procedimento amministrativo.

Sono passati trent'anni ed il RUP, che riveste un ruolo chiave in ogni affidamento pubblico, si sente molto spesso svalutato nel suo ruolo. Il Responsabile Unico del Progetto, non più del Procedimento è carico di responsabilità e molto spesso privo di incentivi. Rafforza la propria competenza molto spesso partecipando a corsi di formazione a proprie spese, non ha una copertura assicurativa da parte dell'ente in cui lavora ed è sotto la spada di Damocle di denunce per abusi d'ufficio molto spesso archiviati.

Giornata Nazionale RUP: appuntamento l'11 febbraio 2024

Il RUP merita un trattamento diverso. Lo abbiamo chiesto con forza in occasione del Congresso Nazionale del 6 ottobre che ha portato a Roma centinaia di responsabili di svariate tipologie di Stazioni appaltanti (scuole, enti locali, università, aziende sanitarie, società partecipate, istituti di ricerca).

Il RUP è centrale nel nuovo Codice dei contratti pubblici ed in un sistema degli appalti pubblici che muove oltre 300 miliardi l'anno e pesa circa il 15 percento del PIL. Senza i RUP non si fanno le gare. No RUP, no APPALTI. Ecco perché abbiamo deciso che, con orgoglio, rivendicando onestà, correttezza e responsabilità abbiamo proclamato l'11 febbraio, anniversario della Legge Merloni, "Giornata Nazionale del Responsabile Unico di Progetto". Sarà una domenica. Una giornata di festa per dire basta a chi vede sospetti in ogni affidamento, a chi si lamenta senza comprendere il carico di lavoro (ci sono RUP con più di 50 procedure in un anno), a chi non vuole cambiare mettendosi in gioco con la Patente del RUP.

L'organizzazione della Giornata Nazionale è aperta a tutti i RUP, donne e uomini di buona volontà, che credono nella professionalizzazione, nell'istituzione di una categoria professionale, nella possibilità di servire lo Stato nell'interesse dei cittadini con maggiori tutele ed incentivi