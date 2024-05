Riduzione perdite idriche: stanziato un altro miliardo

Mentre in Sicilia è stato dichiarato per un anno lo stato di emergenza per la siccità, il PNRR prova a dare il proprio contributo all'ottimizzazione delle risorse idriche destinando quasi un altro miliardo alla linea d’investimento M2C4-I4.2, finalizzata alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua.

Riduzione perdite idriche: un miliardo per le reti di distribuzione

Uno stanziamento stabilito già lo scorso 8 dicembre 2023, con l’approvazione della rimodulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che aveva autorizzato l’aumento della dotazione. Ulteriori risorse che adesso sono state assegnate con il Decreto direttoriale del 6 maggio 2024, n. 203, della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del MIT, che ha approvato la graduatoria aggiornata delle proposte di finanziamento relative all’Avviso.

In particolate, il provvedimento assegna fondi ai progetti risultati ammessi ma non finanziati nell’ambito dell’Avviso Pubblico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2022, n. 29, per un totale di 959 milioni di euro di risorse aggiuntive.

Alla Missione sono quindi stati destinati complessivamente 1,9 miliardi di euro, per un totale di 103 interventi e la costruzione di almeno 45.000 km di rete idrica a livello distrettuale entro il 31 marzo 2026. Obiettivo principale è la riduzione significativa della dispersione di acqua potabile, modernizzando le reti di distribuzione e introducendo sistemi di controllo avanzati, che consentano di monitorare i nodi principali e i punti più vulnerabili.