Rigenerazione urbana: in Senato il disegno di legge

La rigenerazione urbana e l’uso sostenibile del suolo sono al centro del disegno di legge A.S. n. 1028, presentato in Senato a iniziativa dei senatori Sironi, Patuanelli e Di Girolamo.

Come specificato nella presentazione del testo, la rigenerazione urbana si pone come alternativa al consumo e all’impermeabilizzazione di nuovo suolo, collocandosi tra quelle politiche di protezione dell’ambiente che, in attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, possono guidare l’intervento dello Stato nelle attività economiche pubbliche e private.

DDL rigenerazione urbana: gli obiettivi

Nel dettaglio il ddl si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate edificate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in stato di degrado, di abbandono, di; smessi, inutilizzati, in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, la sostituzione e il migliora; mento del decoro urbano e architettonico complessivo, senza impermeabilizzazione e senza consumo di nuovo suolo;

aumentare la superficie permeabile del suolo nel tessuto urbano, nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica, mediante il riuso e la riqualifica dell'edificato esistente, la de-impermeabilizzazione, la rinaturalizzazione, la conservazione delle aree verdi e permeabili esistenti, anche ai fini di incrementare l'assorbimento di CO2 e di consentire l'infiltrazione delle acque;

favorire il riequilibrio ambientale e la sostenibilità ecologica incrementando la presenza di aree di verde profondo, il rimboschimento, la biodiversità negli ambiti urbani;

mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e degli eventi meteorologici estremi nelle città per prevenire il dissesto idrogeologico e per ridurre il fenomeno delle isole di calore, anche intervenendo con soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per l'efficientamento energetico e per la sicurezza sismica;

privilegiare interventi di densificazione urbana per il miglioramento della fruizione dei servizi pubblici, anche allo scopo di ridurre al minimo la impermeabilizzazione e il consumo di nuovo suolo;

nell'ambito del governo del territorio, associare al criterio del «saldo zero» del consumo di suolo, quelli del pareggio di bilancio dei servizi eco-sistemici, di invarianza idraulica, di rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione e bonifica del suolo già consumato e già impermeabilizzato;

innalzare il livello della qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con servizi di prossimità, integrando funzionalmente aree a verde profondo e spazi naturali, residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al lavoro comune e al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità, senza consumo e impermeabilizzazione di suolo;

tutelare i centri storici e i siti di interesse culturale, ambientale e paesaggistico nelle peculiarità identitarie, dalle distorsioni causate dall'incontrollata speculazione edili; zia, dalla pressione turistica, dall'abbandono;

integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali, senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo;

favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa e la coesione sociale, privilegiando il riutilizzo di edifici abbandonati e di aree dismesse e senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo;

favorire la partecipazione attiva dei residenti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;

dei residenti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana; valorizzare le discipline regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana, se coerenti con i principi della legge, e adeguare ad essa la restante legislazione regionale.

Rigenerazione ubana: il disegno di legge

La proposta di legge si compone di ventiquattro articoli e di un allegato che riporta la formula per l’equivalenza tra il suolo consumabile e il suolo recuperato.

Il capo II, che tratta della pianificazione della rigenerazione urbana e del consumo di suolo comprende:

disposizioni generali e gli adempimenti a carico di regioni, province autonome e comuni disponendo, tra l’altro, che non sia consentito il consumo o l’impermeabilizzazione di nuovo suolo e definendo i tempi e le modalità per la pianificazione territoriale;

disposizioni particolari per le opere pubbliche per i suoli contaminati e per l’uso circolare e sostenibile dei suoli escavati con una attenzione alla pubblicazione dei dati e al monitoraggio.

precisazioni alla definizione di boschi e foreste disponendo anche misure per il censimento e per la tutela dei boschi di neoformazione.

“piano del verde e delle superfici libere urbane”, che introduce l’obbligo per i comuni di dotarsi del Piano del Verde come strumento di pianificazione

La partecipazione delle comunità locali nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana garantendo ai cittadini la piena informazione.

La definizione di tempi e modalità per l’introduzione del bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici quale strumento per attribuire una valutazione economica delle funzioni ecologiche nei bilanci ambientali e nella pianificazione territoriale al fine di garantire l’uso sostenibile delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi.

Di rilievo anche le norme sul ripristino delle condizioni di decoro degli immobili fatiscenti o inutilizzati con la possibilità del comune di acquisire il bene in caso di inadempienza del privato e l’istituzione della baca dati pedologica nazionale.

Il capo IV tratta dei compendi agricoli neo rurali intesi come insediamenti rurali da riqualificare con dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione di dati, in modo da offrire agli stessi un nuovo sviluppo economico e occupazionale. A tal fine si precisa il divieto di cambio di destinazione d’uso dei terreni agricoli.

Nel capo V, dove trovano spazio fondi, incentivi, sanzioni e premi, si istituisce il «fondo per la rigenerazione urbana e per il contrasto del consumo di suolo» con una dotazione da ripartire tra regioni e province autonome nel quale confluiscono le risorse di cui il «fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti» oltre al «fondo per il contrasto del consumo di suolo»; inoltre tra le misure di incentivazione verrà data priorità per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica dei siti contaminati, e il recupero del suolo a fini agricoli o ambientali attraverso la demolizione.

Previste anche sanzioni per i comuni inadempienti e oltre alla garanzia di obblighi di trasparenza.