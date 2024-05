Riqualificazione energetica degli edifici: la scelta degli infissi

L’efficientamento energetico degli edifici rappresenta una delle sfide di maggiori attualità nel panorama della progettazione e della ristrutturazione.

Dimostrazione ne sono l’attenzione che in questi anni è stata riservata agli incentivi fiscali per la riqualificazione degli immobili e, adesso, l’entrata in vigore della Direttiva Case Green, che, per gli obiettivi di decarbonizzazione previsti per il 2050, propone delle tappe intermedie legate proprio alla riduzione delle emissioni e al miglioramento delle prestazioni energetiche. Si parla addirittura di edifici a emissioni zero e ad energia zero, così come di case passive, che limitano i consumi energetici il più possibile.

Efficientamento energetico degli edifici: l’importanza dell’isolamento termico

Come raggiungere concretamente questi risultati? Sicuramente una delle strade più efficaci è il miglioramento dell’isolamento termico delle abitazioni. Una casa ben coibentata e isolata permette di ricorrere in maniera più mirata al riscaldamento e al raffrescamento degli ambienti.

Il primo passo per un buon isolamento è la scelta di infissi con alte prestazioni tecniche. Tra le novità più performanti sul mercato, la linea Planet 82 UP di Alsistem, che permette di ottenere prestazioni di isolamento termoacustico da casa passiva, grazie al taglio termico da 48mm in poliammide a bassa densità e all’isolamento in PIR SFG.

Migliorare l’isolamento termico con infissi ad alte prestazioni: la linea Planet 82 UP di ALsistem

Ne abbiamo parlato con il Direttore Tecnico di ALsistem, l’Ing. Ivano De Simone, che ha spiegato aspetti tecnici e vantaggi della Linea Planet 82 UP.

Ing. De Simone, perché nasce il Planet 82?

Il Planet 82 UP è stato realizzato con l’idea di offrire ai nostri clienti un prodotto da Passive House dagli ingombri ridotti, soli 82 mm di profondità del telaio e 90 mm dell’anta.

Com’è possibile raggiungere un valore Uw da 0.68?

È stato possibile raggiungere un elevatissimo isolamento termico, grazie alla trasmittanza termica del nodo finestra Uf 1.0 W/m2K e all’elevata sede vetro, che rende possibile l’utilizzo di tripli vetri con Ug 0.5 W/m2K con bordo caldo.

Che dimensioni ha il taglio termico di questo sistema?

Il taglio termico è realizzato con barrette in poliammide con bassa densità da 48 mm, più del 50% della dimensione del profilo, inoltre su uno dei listelli in poliammide è applicato elemento isolante in poliuretano (PIR) rivestito con saturated fiber glass dalla conducibilità termica di soli 0.027 W/mK, materiale scelto per le sue proprietà isolanti e per la resistenza alle alte temperature, che lo rende applicabili ai profili che subiranno il processo di verniciatura.

È quindi il taglio termico da 48 mm che ha permesso di raggiungere il valore di Uf di 1.?

Il taglio termico da 48 mm ha contribuito in modo significativo al raggiungimento del nostro obiettivo, ma da solo non è bastato. Per raggiungere il valore di trasmittanza termica Uf 1.0 è stato necessario realizzare una nuova guarnizione centrale in EPDM espanso e una nuova guarnizione sottovetro in polietilene espanso.

Cosa è possibile realizzare con il sistema Planet 82 UP?

È possibile realizzare tutte le tipologie a battenti dalle più comuni quali finestra e porta finestre, fino ad arrivare alle meno utilizzate, come portoncini apertura esterna e sporgere.

Cosa ci si aspetta da questo prodotto?

Speriamo di cambiare la richiesta di mercato, attualmente focalizzata su sistemi in PVC. Grazie al Planet 82 UP oggi è possibile arrivare a prestazioni da Passive House senza rinunciare ai plus dei sistemi in alluminio.

Scopri qui la Linea Planet 82 UP e tutte le soluzioni ALsistem per infissi ad alta prestazione energetica.