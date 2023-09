Rischio chimico e sicurezza nei laboratori: le indicazioni di INAIL

Una guida rapida e di facile consultazione per il personale addetto ai laboratori, utile a identificare il rischio chimico e a favorire il lavoro in totale sicurezza. Con quest'obiettivo INAIL ha pubblicato Rischio Chimico, il Manuale informativo per la tutela della salute del personale dei laboratori di ricerca, uno strumento di supporto per favorire l’informazione sulla sicurezza nei laboratori di ricerca.

Rischio chimico: il nuovo manuale operativo di INAIL

Il volume, gratuito e disponibile sul sito web di INAIL è così strutturato:

Rischi per la salute del personale di laboratorio

Buone prassi di laboratorio Principi generali e accorgimenti da adottare nei laboratori Principi generali da adottare nell’utilizzo delle cappe Principi generali da adottare nell’utilizzo delle bombole di gas a pressione

Sostanze pericolose: classificazione ed etichettatura La scheda dati di sicurezza

Stoccaggio e manipolazione

Dispositivi di protezione individuale (DPI) Protezione vie respiratorie Protezione occhi Protezione mani Protezione corpo

La gestione del primo soccorso in caso di incidenti Intossicazione accidentale da prodotti chimici

Sostanze chimiche incompatibili

Segnaletica

Riferimenti normativi

Sono inoltre inclusi 3 allegati:

Allegato I - Indicazioni di pericolo (Hazard Statements)

Allegato II - Consigli di prudenza (Precautionary Statements)

Allegato III - Disposizioni particolari relative all’etichettatura e all’imballaggio di talune sostanze e miscele

Un manuale per addetti ai lavori e per personale in formazione

Il volume nasce per informare le figure professionali che operano all’interno di laboratori di ricerca e che sono chiamate a manipolare agenti chimici, tenendo conto del fatto che possono essere molto diverse e in certa misura possono trovarsi in un percorso di formazione (tesisti, tirocinanti, specializzandi, dottorandi), senza avere ancora acquisito un’adeguata attenzione in termini di gestione dei rischi.

Sul punto INAIL sottolinea come le caratteristiche di pericolosità degli agenti chimici potrebbero rappresentare un rischio per i lavoratori potenzialmente esposti, motivo per cui diventa fondamentale conoscere, controllare e gestire questi rischi.

Questo tenendo conto anche del fatto che gli effetti sulla salute che possono verificarsi a seguito di eventi espositivi sono diversi e fortemente condizionati dal tipo di agente chimico con cui si viene in contatto e dalle condizioni di esposizione che si realizzano; l’utilizzo di sostanze e miscele in questo particolare contesto lavorativo porta l’operatore a contatto con volumi comunemente ridotti di sostanze con pericolosità diversa, che sono spesso adoperate in miscela, realizzando, così, esposizioni multiple ad agenti chimici ma a basse dosi.

Senza volersi quindi sostituire alla conoscenza del d.Lgs. n. 81/2008, il volume fornisce uno strumento per favorire l’informazione sulla sicurezza nei laboratori di ricerca, permettendo in maniera semplice di identificare il rischio chimico e adottare le giuste buone prassi di lavoro.