Rispetto dei tempi di pagamento delle PA: il nuovo quaderno ANCI

Dopo la conversione in legge 29 aprile 2024, n. 56 del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. “Decreto PNRR 2024”), ANCI ha pubblicato il nuovo quaderno operativo "Rispetto dei tempi di pagamento: interventi organizzativi e modalità di misurazione e valutazione della performance", che approfondisce la nuova disciplina sul rispetto degli obblighi dei tempi di pagamento, fornendo indicazioni operative agli enti locali.

Rispetto dei tempi di pagamento: il nuovo quaderno ANCI

Partendo da un excursus che ripercorre il quadro normativo in materia degli obblighi di rispetto dei tempi di pagamento, il Quaderno affronta nel dettaglio le novità introdotte dall’articolo 4-bis, comma 2, del D.L. n. 13/2023 (c.d. “Decreto PNRR 3”), convertito in legge n. 41/2023, fornendo alle Amministrazioni spunti utili per la sua applicazione e strumenti operativi per la costruzione degli obiettivi di performance cui è legata la sanzione.

Queste nel dettaglio le sezioni che compongono il Quaderno:

INQUADRAMENTO NORMATIVO Le scadenze e la facoltà (limitata) di estendere i termini prevista all’art. 4, co.4, D.lgs. n. 231/2002 Le verifiche di conformità ex art. 4, co. 2 lett. d) e co. 6, D.lgs. n. 231/2002

MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO La Piattaforma dei crediti commerciali Gli indicatori per la misurazione dei tempi di pagamento: una bussola L’indicatore di tempestività dei pagamenti L’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti Il tempo medio di ritardo ai fini del monitoraggio e della Riforma 1.11

MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO Le principali misure normative per il rispetto dei tempi di pagamento Indicazioni operative per il rispetto dei tempi di pagamento

Il coordinamento fra programmazioni settoriali e finanziaria – Il controllo

Mappatura, analisi e reingegnerizzazione dei processi di spesa

IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO E LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA Integrazione del contratto individuale di lavoro dei dirigenti Obiettivi di performance individuale per il rispetto dei termini di pagamento: schemi e modelli per la formulazione degli obiettivi e l’integrazione nel PIAO Schemi e modelli per l’adeguamento del sistema di misurazione e valutazione della performance Soggetto che verifica il raggiungimento degli obiettivi di performance sul rispetto dei tempi di pagamento Soggetto che valuta il raggiungimento degli obiettivi di performance sul rispetto dei tempi di pagamento Riflessi sulla retribuzione di risultato dei dirigenti in caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento

Circolare del 3 gennaio 2024, n. 1

Circolare del 5 aprile 2024, n. 15

Circolare del 9 aprile 2024, n. 1

Complessivamente, viene offerto un quadro di sintesi e integrazione tra i due macro temi che caratterizzano la nuova disciplina sul rispetto degli obblighi dei tempi di pagamento: la performance individuale e le modalità di rispetto dei tempi di pagamento.

Come spiega ANCI, si tratta infatti di due temi la cui interconnessione risulta di particolare importanza per non incorrere nelle sanzioni previste e, dunque, nella impossibilità di riconoscere integralmente l’indennità di risultato spettante ai dirigenti.