Rup On Air: arrivano i podcast dedicati al Codice Appalti

La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici è una sfida cruciale per le stazioni appaltanti. Per accompagnare i Responsabili Unici del Progetto in questo percorso di trasformazione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con ITACA, IFEL e INVITALIA, ha lanciato RupOnAir, una serie di podcast tematici dedicati alle principali novità normative, agli strumenti operativi e alle best practice per la gestione efficace degli appalti pubblici.

RupOnAir: i podcast dedicati al Codice Appalti

L’iniziativa punta ad offrire ai professionisti del settore approfondimenti mirati e strumenti pratici per affrontare le nuove regole sugli appalti e i processi di digitalizzazione, con un linguaggio chiaro e accessibile.

I Responsabili Unici del Progetto ricoprono un ruolo fondamentale nella gestione degli appalti pubblici. L’introduzione di nuove piattaforme digitali, banche dati interoperabili e procedure automatizzate richiede competenze aggiornate e strumenti adeguati a garantire trasparenza, efficienza e conformità normativa.

RupOnAir si propone quindi come un vero e proprio strumento operativo destinato a chi lavora nella gestione degli appalti pubblici:

RUP delle amministrazioni centrali e locali;

Stazioni appaltanti e centrali di committenza;

Enti pubblici coinvolti nell’attuazione del PNRR e di altri programmi finanziati.

I contenuti

Ogni episodio approfondisce un tema chiave della digitalizzazione degli appalti, fornendo linee guida, spunti operativi e risposte ai dubbi più frequenti degli operatori del settore, con particolare attenzione ai temi più attuali:

digitalizzazione degli appalti pubblici;

obblighi e responsabilità del RUP nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

strumenti di supporto per la gestione delle procedure di gara;

piattaforme telematiche e interoperabilità dei sistemi-

Dove ascoltare RupOnAir

I podcast sono disponibili sulle piattaforme ufficiali del MIT e dei partner di progetto. Per restare aggiornati sulle nuove puntate e accedere ai contenuti, è possibile visitare le sezioni dedicate sui siti istituzionali o seguire i canali social dedicati all’iniziativa.