SAIE Bari 2023: il percorso Infrastrutture

SAIE Infrastrutture è uno dei percorsi che, assieme a quello dedicato alla sostenibilità, quello pensato per l’innovazione e a quello incentrato sulle persone, caratterizzeranno SAIE Bari 2023 rappresentando in modo completo tutta la filiera del sistema delle costruzioni.

Saie Bari 2023: anticipazioni sul percorso Infrastrutture

Tra le principali novità di queste edizione, SAIE Infrastrutture è, nel dettaglio, l’approfondimento che valorizza l’eccellenza dei progetti relativi a ponti e viadotti, waterfront e porti, stazioni e linee ferroviarie, strade e autostrade, interventi di riqualificazione urbana, con un’attenzione particolare allo sviluppo delle infrastrutture del territorio pugliese e del centro sud Italia. Focus speciali saranno dedicati al calcestruzzo e alle pavimentazioni.

Ecco le aree che i professionisti in visita a SAIE Bari 2023 troveranno nel percorso SAIE Infrastrutture:

Arena SAIE Infrastrutture : tra i topics di attualità dell’Arena SAIE Infrastrutture, si affronterà l’emergenza climatica e il dissesto idrogeologico che rendono necessario un adeguamento delle infrastrutture del territorio; si parlerà inoltre del PNRR e del piano di sviluppo delle infrastrutture portuali per il sud Italia; di diagnostica, controllo e digitalizzazione delle infrastrutture; della riqualificazione degli spazi urbani e del waterfront di Bari.

SAIE Pavimenti e Rivestimenti: il focus organizzato con l'Associazione CONPAVIPER dedicato al mondo delle pavimentazioni, per valorizzare produttori e applicatori di massetti e sottofondi, pavimenti industriali e per la logistica, pavimentazioni in calcestruzzo, pavimenti radianti, macchine per la posa, pavimenti in resina e rivestimenti.

SAIE 2023: appuntamento a Bari dal 19 al 21 ottobre

