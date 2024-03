SAIE Bologna 2024: l'approfondimento sul settore impianti

SAIE Impianti è l’approfondimento verticale di SAIE – La Fiera delle Costruzioni – (BolognaFiere 9 – 12 ottobre 2024) che valorizza le aziende di idrotermosanitaria, climatizzazione, elettronica, energie rinnovabili e building automation, mettendole in contatto con decisori d’acquisto e profilati operatori rappresentativi della filiera edile.

SAIE Bologna 2024: il settore impianti

Aree dimostrative, momenti formativi verticali sull’efficienza energetica, energie rinnovabili, salubrità, comfort, benessere indoor, transizione energetica caratterizzeranno il settore SAIE Impianti nell’ambito di SAIE Bologna 2024, la fiera di riferimento italiana per il sistema delle costruzioni.

Al centro di SAIE Impianti il concetto di integrazione edificio-impianto, fondamentale per assecondare già dalle fasi di progettazione le esigenze di efficientamento e sostenibilità del costruito.

SAIE Impianti nell’ambito di SAIE Bologna 2024, sarà quindi l’area espositiva pensata per connettere aziende, professionisti e decisori d’acquisto che si occupano di:

Sistemi di ventilazione, condizionamento e riscaldamento

Prodotti per impiantistica idrosanitaria

Sistemi di gestione delle acque

Impiantistica elettrica per l’edificio

Impianti e sistemi antincendio

Sistemi di telecontrollo per l’edificio

Automazioni, sistemi di controllo accessi, sistemi antintrusione

Sistemi di illuminazione

Impianti solari, fotovoltaici e di produzione energia

Digital building, smart home e digital cities

Smart infrastructure

Impiantistica sportiva e outdoor

SAIE Impianti sarà inoltre arricchito da iniziative speciali e aree tematiche verticali dedicate a tematiche strategiche per la filiera tra cui: Piazza Efficientamento Energetico degli edifici, Piazza Edilizia a Secco.

SAIE, come testimoniato dagli espositori presenti alle ultime edizioni, è il luogo in cui la community delle costruzioni italiana (311.838 professionisti raggiunti) trova ispirazione valutando le più recenti novità proposte dalle aziende che hanno capito l’importanza di essere presenti in qualità di espositori.

La nuova brochure ufficiale di SAIE Bologna 2024 è disponibile sul sito della manifestazione.