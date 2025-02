SAIE InCalcestruzzo 2025: il futuro del calcestruzzo protagonista a SAIE Bari

Dal 23 al 25 ottobre 2025, la Nuova Fiera del Levante di Bari ospiterà SAIE InCalcestruzzo, il salone dedicato all’innovazione e all’evoluzione del calcestruzzo, nell’ambito di SAIE Bari 2025 – La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti.

Un evento pensato per riunire professionisti, aziende, associazioni ed esperti del settore, con un format altamente specializzato che coniuga innovazione, formazione e networking.

SAIE InCalcestruzzo: un focus sulla filiera del calcestruzzo

L’area SAIE InCalcestruzzo è concepita per coinvolgere tutti gli attori della filiera del calcestruzzo, mettendo in evidenza soluzioni innovative, materiali performanti e nuove tecnologie per il settore delle costruzioni.

Gli espositori e i visitatori avranno l’opportunità di confrontarsi su temi tecnici e applicativi, attraverso dimostrazioni pratiche, workshop e momenti di approfondimento sulle sfide e le opportunità del mercato.

Tra i principali argomenti trattati:

Calcestruzzi sostenibili

Calcestruzzi per usi speciali

Evoluzione della produzione e trasporto del calcestruzzo

Architettura in calcestruzzo

Tecnologia del calcestruzzo: materiali, processi, ruoli professionali

Calcestruzzi ad alte prestazioni

Controlli sul calcestruzzo

Come partecipare a SAIE InCalcestruzzo 2025

SAIE InCalcestruzzo rappresenta un’occasione unica per le aziende del settore di presentare i propri prodotti e servizi a un pubblico altamente specializzato.

Per maggiori informazioni su come esporre, è possibile contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo email.

Tutti i dettagli sull’evento sono disponibili sul sito ufficiale di SAIE Bari 2025.