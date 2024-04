SAIE SERRAMENTI: le aziende della filiera protagoniste a SAIE Bologna 2024

Nell’ambito di SAIE – La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti - (9/12 ottobre 2024, BolognaFiere), torna SAIE Serramenti, il salone espositivo verticale dedicato alle aziende produttrici di finestre, infissi, porte e tecnologie correlate.

SAIE Serramenti: il salone espositivo verticale a SAIE Bologna 2024

In un contesto di mercato in cui imprese edili, costruttori e serramentisti sono sempre più esigenti nella ricerca di soluzioni di qualità, partecipare a SAIE Serramenti significa, per le aziende del settore, cogliere l’opportunità di presentare i propri prodotti a professionisti altamente profilati alla ricerca di risposte efficaci, innovative e sostenibili.

SAIE Serramenti offrirà una panoramica sulle soluzioni che caratterizzano il mercato e sulle ultime innovazioni del settore, ponendo l’attenzione su concetti fondamentali quali efficienza energetica, salubrità, sicurezza, design e comfort.

Questo salone speciale di SAIE Bologna 2024 oltre che da una forte connotazione verticale dedicata all’incontro tra i protagonisti delle varie fasi progettuali del costruito, sarà contraddistinta da iniziative speciali specifiche, tra le quali:

Area Posa e Verifica – l’ambito incentrato sul tema della posa in opera di serramenti nella quale verranno eseguite sessioni dimostrative di verifica, posa, testing e aggiornamento sulle più efficienti tecniche di posa in opera.

– l’ambito incentrato sul tema della posa in opera di serramenti nella quale verranno eseguite sessioni dimostrative di verifica, posa, testing e aggiornamento sulle più efficienti tecniche di posa in opera. SAIE Alluminio – la nuova iniziativa organizzata in collaborazione con la fiera METEF per offrire una panoramica completa sulle nuove soluzioni, sulle proprietà del materiale e sugli impieghi dell’alluminio nelle costruzioni.

– la nuova iniziativa organizzata in collaborazione con la fiera METEF per offrire una panoramica completa sulle nuove soluzioni, sulle proprietà del materiale e sugli impieghi dell’alluminio nelle costruzioni. Formazione per i serramentisti - l’area dedicata alla formazione a 360° per i serramentisti: dai materiali ai processi di automazione, gestione e controllo fino alle tecnologie innovative e agli aggiornamenti su bonus e normative.

Nelle ultime edizioni di SAIE, l’area espositiva SAIE Serramenti ha registrato pieno consenso dalle aziende che hanno investito nel progetto come certificano le video recensioni realizzate a FOM INDUSTRIE – EDILCASS - GEZE Italia – MOTTURA - MECAL MACHINERY - MV LINE e disponibili qui

Scarica la brochure ufficiale di SAIE Serramenti, mentre le informazioni per partecipare con la propria azienda possono essere richiesti qui o scrivendo a questa mail