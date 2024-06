Sanità digitale: la nuova gara Consip

C’è tempo fino al 31 luglio 2024 per partecipare alla procedura aperta indetta da Consip per la conclusione di accordi quadro per l'affidamento di servizi applicativi e di servizi di supporto in ambito "Sanità digitale - Sistemi informativi sanitari" per le Pubbliche Amministrazioni del SSN.

Sanità digitale: la II edizione della gara Consip

Si tratta della seconda edizione della gara Sanità Digitale - “Sistemi informativi Sanitari”, che fa parte delle iniziative di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – componente M6C2 1.3, per lo sviluppo e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) attraverso il potenziamento dell’infrastruttura digitale e l’incremento delle competenze dei professionisti del Sistema Sanitario Nazionale.

Nel dettaglio, è prevista la definizione di un Accordo Quadro, per ciascun lotto (sono 6 in totale), della durata di 24 mesi a decorrere dalla data di attivazione, oppure di minore durata determinata dall’esaurimento dell’importo massimo stabilito nell’Accordo Quadro. Nel caso in cui il valore dello specifico AQ non sia stato ancora esaurito, la durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di altri 12 mesi, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo stabilito nell’Accordo Quadro, e fino al suo raggiungimento.

La nuova iniziativa ha l’obiettivo di diffondere e consolidare standard di riferimento per guidare lo sviluppo dei servizi integrati della rete sanitaria territoriale, attraverso un’offerta di:

servizi applicativi dedicati a Centri Unici di Prenotazione (CUP), interoperabilità e gestione dei dati sanitari (lotti 1-4), comprendenti: sviluppo ed evoluzione software migrazione applicativa configurazione e personalizzazione soluzioni manutenzione adeguativa e correttiva supporto specialistico conduzione applicativa e infrastrutturale SaaS CUP SaaS Anagrafe Sanitaria Unificata SaaS Clinical Data Repository.

servizi di supporto (lotti 5-6), comprendenti strategia e governance digitalizzazione dei processi sanitari innovazione tecnologica.

Le novità del secondo bando

L’offerta darà continuità ai servizi già presenti nella prima edizione della gara, attualmente in esecuzione e rispetto a quest’ultima ottimizza e aggiunge servizi e soluzioni:

per i lotti applicativi, la possibilità di acquistare anche tramite Ordine Diretto soluzioni SaaS (Software as a Service) in modalità pay per use, dimensionate in base alla complessità delle strutture sanitarie.

la possibilità di acquistare anche tramite Ordine Diretto (Software as a Service) in modalità pay per use, dimensionate in base alla complessità delle strutture sanitarie. per i lotti di supporto, la possibilità di acquistare servizi di formazione e accrescimento delle competenze digitali - con focus specifico sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) - e servizi di supporto alla misurazione del livello di digitalizzazione del SSN.

Per tutti i lotti è prevista l’aggiudicazione di un Accordo quadro con più fornitori. I contratti verranno aggiudicati con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo. Le offerte vanno inviate entro le ore 16:00 del 31 luglio 2024.