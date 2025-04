Servizi tecnici: marzo 2025 in lieve ripresa ma resta il crollo rispetto al 2024

Nuovo aggiornamento mensile dell’Osservatorio OICE/Informatel sul mercato pubblico dei servizi di ingegneria e architettura. Il dato di marzo 2025 mostra una ripresa rispetto al mese precedente, ma il confronto con il 2024 e gli anni precedenti conferma il trend fortemente negativo dell’intero settore.

Marzo 2025 in rialzo: +41,3% su febbraio, ma -44,9% su base annua

Nel mese di marzo 2025 sono stati rilevati bandi per servizi di ingegneria e architettura (SIA) per un importo complessivo pari a 97,6 milioni di euro. La cifra è ottenuta sommando i 74,8 milioni relativi ai servizi SIA “puri” e i 22,9 milioni stimati come valore della progettazione esecutiva negli appalti integrati. Rispetto a febbraio si registra un incremento del 41,3%, ma il confronto con marzo 2024 evidenzia un calo del 44,9%, che diventa ancora più marcato guardando agli anni precedenti: -85,5% su marzo 2023 e -63,0% su marzo 2022.

Sui dati è intervenuto Giorgio Lupoi, Presidente OICE, secondo il quale “I numeri certificano un trend al ribasso che, se confermato, potrebbe portare a una chiusura 2025 attorno a 1,5 miliardi, contro i 1,9 miliardi del 2024 e i 4,8 miliardi del 2023, sostenuti dal PNRR. Oltre alla contrazione della domanda, registriamo un aumento di bandi anomali, spesso frutto di interpretazioni errate delle norme da parte delle stazioni appaltanti”.

Tra le criticità segnalate:

richieste di cauzioni e polizze non reperibili;

errori nell'applicazione dei parametri ministeriali sui compensi;

criteri di valutazione che costringono i concorrenti ad anticipare in gara elaborati tipici di un concorso.

OICE ha, quindi, rinnovato la richiesta ad ANAC di concludere il lavoro sul bando tipo n. 2 per fare chiarezza su queste interpretazioni. L’Associazione ha pubblicato un proprio disciplinare-tipo aggiornato al correttivo, già adottato da diverse amministrazioni.

Gare UE e sola progettazione: segnali misti

Le gare UE sopra soglia (oltre 215.000 euro) registrano un lieve aumento su febbraio: +1,7% nel numero e +6,2% in valore. I bandi per soli servizi SIA (esclusi gli appalti integrati) sono stati 161, per 74,8 milioni. Rispetto a febbraio: -3,0% nel numero, ma +17,0% in valore.

Per quanto riguarda le sole gare di progettazione:

65 bandi rilevati per 29,7 milioni;

+4,8% nel numero e +24,5% in valore su febbraio;

-32,3% nel numero e -36,7% in valore rispetto a marzo 2024.

Nel primo trimestre 2025, le gare di sola progettazione sono 166 per un valore complessivo di 67 milioni, in calo del 30,8% nel numero e del 32,1% in valore rispetto al primo trimestre 2024.

Appalti integrati in forte crescita

Continua invece il trend positivo degli appalti integrati. A marzo 2025 sono stati rilevati 96 bandi, con un valore stimato per la progettazione esecutiva di 22,9 milioni di euro:

+50,0% nel numero su febbraio;

+339,7% in valore su febbraio;

+113,3% nel numero e +236,0% in valore su marzo 2024.

Nel primo trimestre 2025, il valore della progettazione compresa negli appalti integrati ha raggiunto 30,2 milioni (+54,5% sul 2024) con 203 bandi (+46,0%).

Accordi quadro: numeri in caduta libera

A marzo rilevati 10 bandi per accordi quadro, pari al 6,2% del totale, ma che pesano per il 19,6% in valore (14,6 milioni). Rispetto a febbraio: -33,3% nel numero, -19,0% in valore. Il confronto con marzo 2024 è ancora più netto: -56,5% nel numero e -59,8% in valore. I confronti con il 2023 e il 2022 evidenziano cali superiori all’80%.