Sicurezza sul lavoro: rivalutato l'importo delle sanzioni

Arrivano importanti novità in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, come conferma la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2023, n. 242 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 settembre 2023, che ha disposto la rivalutazione dell’importo delle sanzioni del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico per la sicurezza sul lavoro).

Sanzioni per violazioni norme sicurezza sul lavoro: importi aggiornati

Secondo quanto previsto dal provvedimento, a decorrere dal 1° luglio 2023, le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal T.U.S.L., oltre che da atti aventi forza di legge, sono rivalutate nella misura del 15,9%.

La rivalutazione degli importi corrisponde all'aggiornamento quinquennale previsto dall’articolo 306, comma 4-bis, dello stesso d.Lgs. n. 81/2008. La metà delle maggiorazioni, come riporta la norma, sono destinate al finanziamento di iniziative di vigilanza, oltre che di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.