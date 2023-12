Sicurezza sul lavoro: le indicazioni del Ministero

Sensibilizzare i cittadini sulle tematiche relative alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro, con l'obiettivo di diffondere una cultura della prevenzione e non solo prescrittiva: con questo obiettivo il Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro ha pubblicato un manuale informativo sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: la nuova pubblicazione del Ministero

La parola chiave su cui si fonda il testo è conoscenza: non basta più soltanto una efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico attraverso le regole contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), ma è necessario un cambiamento culturale, che non releghi più la tematica della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tra gli obblighi normativi ma, per contro, la consideri un valore e un imprescindibile investimento da strutturarsi nel quotidiano.

Per questo il Ministero evidenzia come occorra promuovere azioni e programmi per l’elaborazione e lo sviluppo di una “cultura” della sicurezza in tutti i luoghi - di vita, studio e lavoro , con iniziative di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione della prevenzione, finalizzate alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici.

I contenuti del manuale

Il testo include le seguenti sezioni:

Il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

Le figure della salute e sicurezza sul lavoro

Le informazioni “chiave”

La salute e la sicurezza nell’ambito dell’istruzione e della formazione

Un breve glossario con i termini di uso corrente

Particolare attenzione al d.Lgs. n. 81/2008, specificando come, rispetto al passato, il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro incentra l’attenzione sulla prevenzione, introducendo l’obbligo, per il datore di lavoro, di porre in essere la valutazione preventiva dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro e a individuare le misure più idonee da attuare, in vista della prevenzione e della protezione dei lavoratori.

Una sicurezza che però non deve essere garantita da questa figura ma richiedere la partecipazione attiva, diretta, e responsabile nella gestione della sicurezza sul lavoro anche al lavoratore, prendendosi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Di rilievo anche la sezione con le “informazioni chiave”, che approfondisce alcuni aspetti imprescindibili in tema di salute e sicurezza ovvero:

Valutazione dei rischi per salute e sicurezza

Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)

Dispositivo di protezione individuale (DPI)

Fornitura attrezzature marchiate CE

Dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici

Verifiche periodiche impianti di terra e protezione scariche atmosferiche

Prevenzione incendi, evacuazione, salvataggio

Redazione piani emergenza ed evacuazione

Informazione e formazione dei lavoratori

Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro

Vigilanza ispettiva

Sanzioni

Infine un intero capitolo è dedicato a salute e sicurezza nell’ambito dell’istruzione e della formazione, che prende spunto dal rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni previste dal D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro), convertito con legge n. 85/2023.

Esse nello specifico prevedono, nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro: