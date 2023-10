Sismabonus-acquisti: orizzonte temporale, beneficiari e requisiti

Con il superbonus 110% arrivato ormai a fine corsa, la normativa fiscale consente ancora per tutto il 2024 l'utilizzo dei bonus ordinari. Tra questi il sismabonus-acquisti rappresenta una delle agevolazioni fiscali più interessanti messe a disposizione dallo Stato italiano.

Il sismabonus-acquisti

Consiste in una detrazione fiscale riservata ai soggetti che acquistano direttamente dal costruttore unità immobiliari antisismiche derivanti dalla demolizione e ricostruzione di edifici ubicati nei comuni classificati a rischio sismico 1, 2, 3.

A differenza degli altri bonus fiscali il Sismabonus acquisti viene applicato forfettariamente sul prezzo di vendita degli immobili e non esistono parametri ufficiali ai quali fare riferimento.

Talk in 30'

In cosa consiste esattamente il sismabonus-acquisti? Chi sono i soggetti beneficiari e su quali requisiti/adempimenti devono fare attenzione?

Proverà a rispondere a queste domande l'ing. Cristian Angeli, professionista esperto nella progettazione assistita dai bonus edilizi, nel corso del Talk in 30' condotto dal direttore di LavoriPubblici.it ing. Gianluca Oreto che andrà in onda il 6 ottobre alle ore 17.00 in live streaming su:

oppure direttamente nel video che segue.