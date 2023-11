Sismabonus: l'allegato 1 è sempre obbligatorio

In questi anni è stato sorprendente osservare quante insidie possano nascondersi dietro le procedure necessarie per accedere alle agevolazioni edilizie. Procedure non solo tecniche ma anche fiscali, all’interno delle quali gli operatori hanno imparato, più o meno, a destreggiarsi applicandole agli infiniti casi che l’edilizia ogni volta riserva.

Lasciando per un attimo da parte le questioni interpretative ricavabili dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, a volte complesse e contraddittorie, risulta ancor più sorprendente osservare che ancora oggi le suddette procedure non sono del tutto chiare, neanche quelle basilari imposte dai decreti.

Il quesito

Ho ristrutturato la mia casa, una villetta a due piani, eseguendo opere di miglioramento sismico consistenti nel rifacimento della copertura e nel rinforzo di alcuni solai, per circa 100.000 euro. Un “semplice” caso di Super-sismabonus 110%, fra i tanti che, immagino, le vengono sottoposti ogni giorno.

Mi trovo però in una situazione particolare.

I lavori sono finiti e sono andati bene, essendomi affidato a una ditta che è riuscita a realizzare le opere in appena tre mesi. Sono andati talmente bene che il mio tecnico ha ritenuto, in accordo con la stessa impresa, di effettuare un solo SAL alla fine dei lavori, di importo pari al totale dovuto da contratto, che ho prontamente pagato, ritenendomi soddisfatto.

Detto SAL, certificato tramite il Modello B-1 del Sismabonus, è stato anche depositato in Comune insieme alla “fine lavori”, ma ora la banca alla quale mi sono affidato (con regolare contratto) per la cessione del corrispondente credito fiscale, mi pone un problema più grande della mia casa. Mi dice che non può accettare il credito perché risulta mancante il Modello 1 previsto dal DM 58/2017. Il mio tecnico ha cercato in tutti i modi di spiegare che, trattandosi di uno stato finale, è sufficiente il Modello B-1 (ripeto, non ci sono SAL intermedi), ed ha anche proposto di attivare la remissione in bonis, ma non c’è nulla da fare, la banca non si smuove.

Mi chiedo se, a suo parere, è possibile agire in giudizio per ingiungere alla banca l’acquisto del mio credito.

L'esperto risponde

Il problema sollevato dal gentile lettore sembra riguardare un caso, peraltro ricorrente nei cantieri di piccola entità, in cui i lavori sono stati di comune accordo pagati “alla fine”, senza effettuare “stati di avanzamento” (SAL) in corso d’opera. L’operazione è più che legittima, soprattutto se svolta con il consenso delle parti. Piena regolarità anche sotto il profilo tecnico e fiscale, non essendoci alcuna norma che vieta di effettuare il pagamento alla fine.

Il testo del quesito rende però evidente un problema procedurale di non semplice soluzione in quanto, come giustamente ha rilevato l’istituto di credito (si ritiene lo abbia fatto tramite un proprio advisor), l’allegato 1 previsto dal DM 58/2017 è un documento obbligatorio per accedere al Sismabonus, sia nella versione super che in quella ordinaria.

Non vi sono dunque gli estremi per agire in giudizio nei confronti dell’istituto di credito bensì, semmai, il lettore dovrà valutare azioni risarcitorie nei confronti del tecnico asseveratore.

L’allegato 1 è sempre necessario

Il DM 58/2017 (art. 3, co. 4-ter) dispone che “al fine di usufruire dell’opzione di cui all’articolo 121 (del DL 34/2020, ndr.) il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento lavori... redigendolo secondo il modello di cui all'allegato 1".

Il testo del decreto è dunque chiaro: per accedere all’opzione di cessione dei crediti serve un SAL, che deve essere certificato mediante l’allegato 1. Il DM spiega anche il perché, precisando che “il SAL costituisce l’attestazione di conformità di quanto eseguito al progetto depositato”.

Aldilà di valutazioni personali sulla ragionevolezza della procedura delineata, il decreto fornisce un altro elemento che porta a ritenere l’allegato 1 sempre necessario, differenziandolo dall’allegato B-1, definito dal decreto come una "attestazione relativa all'ultimazione dei lavori".

Quindi, il legislatore ha individuato due diversi modelli (1 e B-1) che solo insieme chiudono il cerchio della regolarità della procedura tecnico-fiscale. Infatti, con l’allegato B-1 il DL attesta l’ultimazione dei lavori, riepilogando gli importi versati nei vari SAL, e se il SAL è unico (cosa lecita, come detto) ciò non lo esime dal compilare altresì l’allegato 1, con il quale dichiara un SAL (anche pari al 100% dei lavori, come nel caso presentato) attestandone la conformità al progetto.

Ciò che ha ingannato il professionista è stato probabilmente il titolo riportato nell’allegato 1, che reca in alto la scritta “Stato di avanzamento lavori”. Ma il SAL, come precisa l’art. 14 co. 1 lett. d) del DM 49/2018, “riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora”. Quindi esiste anche il SAL di fine lavori, che è cosa diversa dallo “stato finale” (o “conto finale”, come descritto dallo stesso DM 49/2018). Perciò, nel caso esaminato, sarebbe stato corretto compilare l’allegato 1 indicando “Stato di avanzamento n. 1” e, all’interno, specificare che i lavori “hanno raggiunto un SAL pari al 100%”.

L’allegato B-1, titolato invece “Attestazione del Direttore dei lavori”, doveva essere parimenti compilato, dando atto dell’esistenza di quell’unico SAL, pari al 100%, che, per forza di cose, coincide con lo Stato finale da indicarsi nel medesimo modello.

Gli allegati 1 e B-1 non sono uguali

A un occhio stanco gli allegati 1 e B-1, a parte l’apparente “formalismo” del titolo, possono apparire uguali.

Così non è.

Osservandoli attentamente, si nota che solo l’allegato 1 contiene (all’ultima riga) l’attestazione sulla congruità della spesa. L’allegato B-1, invece, non riporta una simile attestazione, cosicché, in assenza del primo, il DL non verrebbe investito da una simile e così importante responsabilità, che però è tenuto ad assumersi.

Ma non solo. In tutta la procedura asseverativa del Sismabonus, l’allegato 1 è l’unico modello nel quale è prevista la sottoscrizione da parte dell’impresa esecutrice, la cui mancanza è logicamente impensabile nei documenti certificativi.

Si comprende dunque che non presentare l’allegato 1, anche se non vi sono stati SAL intermedi, priverebbe la procedura non di un documento (in apparenza) ripetitivo, ma piuttosto di assunzioni di responsabilità importanti da parte del direttore dei lavori e dell’impresa.

La remissione in bonis non c’entra

A nulla può valere, in un simile contesto, la remissione in bonis richiamata dal lettore. Si tratta di un istituto disciplinato dal DL 16/2012 (art. 2, co. 1), che permette di sanare l’omissione di passaggi formali atti all’ottenimento di benefici fiscali, tramite il versamento di una leggera sanzione (250 euro). Tuttavia, nell’ambito del Sismabonus il legislatore ne ha previsto l’utilizzo in caso di omessa presentazione del solo allegato B che assevera l’efficacia dei lavori a firma del progettista strutturale, non essendo chiaro se la disposizione normativa che permette la remissione in bonis sull’allegato B (DL 11/2023, art. 2-ter, co. 1, lett. c)) possa estendersi anche ai modelli redatti a firma del direttore dei lavori. Un’interpretazione letterale (e cautelativa) porta a ritenere di no.

Come fare?

Il caso, purtroppo, pare privo di una soluzione ad oggi nota. Lo stallo relativo alla banca che non accetta il credito potrebbe essere eventualmente bypassato provando a cambiare istituto o effettuando, nei limiti del possibile, la detrazione diretta. Ma resterebbe comunque il “vero” problema, legato al fatto che, mancando un documento previsto obbligatoriamente dalla normativa sul Sismabonus, vi è il rischio concreto che eventuali controlli portino ad azioni di recupero e sanzionatorie da parte del Fisco.

Il lettore, al massimo, può valutare di esperire un’azione di responsabilità nei confronti del professionista che, certamente in buona fede, ha omesso un documento obbligatorio, venendo meno ai propri compiti. Il tecnico, pertanto, potrà richiedere l’intervento della propria compagnia assicurativa per ristorare il committente.

Articolo a cura di Cristian Angeli

ingegnere strutturista

esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia

www.cristianangeli.it