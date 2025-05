Sistema NETFIX CRM: tecnologia evoluta per il consolidamento delle murature con intonaco armato

Nel contesto dell’edilizia italiana, in particolar modo nel recupero e nella messa in sicurezza del patrimonio esistente, il consolidamento delle strutture in muratura rappresenta una sfida tecnica di primaria importanza.

Per CVR, rispettare e tutelare il patrimonio edilizio esistente è un impegno concreto e un valore fondante, radicato nella consapevolezza della responsabilità che abbiamo nel preservare la memoria storica degli edifici per le generazioni future.

Perché scegliere NETFIX CRM: un sistema affidabile e duraturo

I sistemi NETFIX CRM di CVR sono stati progettati per il consolidamento e il rinforzo di murature esistenti in mattoni, pietrame, tufo e miste. Basati sulla tecnologia CRM (Composite Reinforced Mortar), impiegano reti preformate in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) abbinate a malte strutturali ad alte prestazioni.

Questa combinazione genera un sistema di rinforzo dove la rete GFRP assorbe gli sforzi di trazione, mentre la malta strutturale resiste alla compressione, assicurando un comportamento d’insieme efficace e resistente nel tempo. Il collegamento tra il nuovo strato e la muratura esistente è garantito da connettori specifici, che assicurano un’efficace collaborazione meccanica.

Il risultato è un sistema che garantisce:

una perfetta compatibilità con intonaci a base di calce e/o cemento;

facilità di applicazione;

massima durabilità dell'intervento;

; un basso impatto sull’aspetto architettonico, idoneo per restauri, adeguamenti sismici e miglioramenti strutturali.

NETFIX CRM 490 e 980: due sistemi per rispondere a ogni esigenza

CVR propone due varianti del sistema:

NETFIX CRM 490, con rete da 490 g/m² a maglia 80x80 mm, ideale per interventi standard su murature ordinarie;

, con rete da 490 g/m² a maglia 80x80 mm, ideale per interventi standard su murature ordinarie; NETFIX CRM 980, con rete da 980 g/m² a maglia 40x40 mm, pensato per situazioni in cui è richiesta una maggiore capacità resistente, ad esempio in zone sismiche o su elementi particolarmente vulnerabili.

Entrambi i sistemi includono:

Reti GFRP in fibra di vetro ECR e resina termoindurente;

Angolari preformati NETFIX CRM ANGULAR 490, per la continuità di rinforzo su spigoli;

Connettori GFRP NETFIX CRM CONNECTOR, disponibili in diverse lunghezze;

Ancorante chimico BCR 400 V PLUS, certificato per impieghi sismici;

, certificato per impieghi sismici; Malte per uso strutturale a prestazione garantita, in possesso di marcatura CE secondo le norme EN 998-2 o EN 1504-3, con sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione 2+.

Una posa in opera semplice, sicura e garantita

Uno dei punti di forza del Sistema NETFIX CRM è la facilità di installazione, che riduce i tempi di cantiere senza compromettere l’affidabilità. La rete viene posata sulla muratura nuda, distanziata di almeno 1 cm dal supporto per favorire l'inglobamento nella malta, e fissata con i connettori in GFRP, collocati secondo un preciso schema progettuale.

La malta strutturale viene poi applicata in uno o più strati, garantendo uno spessore minimo di 30 mm e la completa copertura della rete. L’intero processo è dettagliato in un manuale di posa chiaro e completo, redatto secondo le Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (DPCM n. 292/2019) e conforme al CVT n. 375/2022.

Vantaggi tecnici e prestazionali: il valore aggiunto del GFRP

Rispetto ai sistemi tradizionali con reti metalliche, NETFIX CRM offre numerosi vantaggi tecnici:

Valore della Temperatura di transizione vetrosa superiore ai 100 °C rispetto alla media di altre reti che va dai 50° a 70°. La temperatura di transizione vetrosa rappresenta il valore di temperatura superato il quale, la resina epossidica che impregna le fibre perde le sue proprietà meccaniche di resistenza e rigidezza, compromettendo irreparabilmente le prestazioni dell'elemento in materiale composito. Rappresenta quindi un parametro tecnico molto importante da considerare nella qualifica di un materiale composito in GFRP;

Compatibilità con malte a base calce e/o cemento;

Inossidabilità e resistenza chimica del GFRP, che previene fenomeni di corrosione;

Leggerezza e maneggevolezza, che semplificano la posa;

Rigidità contenuta, a favore della duttilità strutturale;

, a favore della duttilità strutturale; Spessori ridotti, che minimizzano il carico aggiunto;

Inoltre, grazie alla modularità dei componenti e alla varietà delle malte certificate abbinate, il sistema si adatta a interventi conservativi su edifici storici, così come a interventi strutturali di grande entità.

Un sistema certificato per la sicurezza del costruito

Il Sistema NETFIX CRM non è solo una soluzione tecnica d’avanguardia, ma anche una garanzia normativa. Grazie alla certificazione ETA-22/0424 e alla conformità alle NTC 2018, CVR assicura un prodotto sicuro e sottoponibile ai controlli di accettazione previsti in cantiere.

In un contesto in cui la salvaguardia del patrimonio edilizio riveste un ruolo strategico per la resilienza urbana e la sicurezza sismica, il sistema NETFIX CRM sviluppato da CVR si configura come una soluzione tecnica affidabile, duratura e conforme alle normative vigenti.