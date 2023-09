SketchUp: Open Day a Palermo

Venerdì 27 Ottobre 2023 è una data da segnare sul calendario per chi vuole conoscere o approfondire le proprie competenze su SketchUp, il software di modellazione 3D perfetto per la progettazione nell'ambito dell'interior design: la scuola di formazione Eureka Engeneering organizza a Palermo lo SketchUp Open Day, dedicato a Architetti, Ingegneri, Geometri e liberi professionisti del settore della progettazione.

SketchUp Open Day: l'evento a Palermo

Presso la sede della scuola di formazione, in via Resuttana 352/B a Palermo, ci sarà spazio per la dimostrazione dal vivo, con un esperto in sala, di quanto sia facile modellare in 3D con SketchUp, oltre che verificare in prima persona la qualità e la velocità dei suoi plugin per ottenere render foto-realistici.

Questo il programma dell'evento, a cura dell'arch. Fabio Dell'Oglio:

14.30 - Introduzione all’evento;

14.45 - Introduzione a SketchUp : panoramica sulla suite di strumenti, dimostrazione pratica di modellazione (ad es. abbina foto);

: panoramica sulla suite di strumenti, dimostrazione pratica di modellazione (ad es. abbina foto); 16.00 - Coffee Break

16.15 Introduzione a Enscape , rendering direttamente in SketchUp, dimostrazione pratica di render (sulla scena realizzata con abbina foto);

, rendering direttamente in SketchUp, dimostrazione pratica di render (sulla scena realizzata con abbina foto); 17.15 - Trucchi e curiosità, domande e risposte;

17.30 - Consegna nuovo libro "SketchUp il 3D per tutti"

Il prezzo del biglietto comprende:

posto in sala coffee break il nuovo libro "SketchUp il 3D per tutti" che verrà consegnato lì in sala dal relatore a fine evento

Clicca sul link per registrarti