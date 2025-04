“Sport Illumina”: 30 milioni ai Comuni per 100 nuovi playground

Creare 100 playground sportivi pubblici, gratuiti, accessibili, modulari e replicabili, in aree urbane marginali o degradate: con il Progetto “Sport Illumina”, il Dipartimento per lo Sport e Sport e Salute punta a realizzare delle infrastrutture civiche leggere, a metà tra rigenerazione urbana, promozione della salute e inclusione sociale.

Sport Illumina: l'avviso pubblico per Comuni sopra i 45mila abitanti

Come specificato nell'Avviso Pubblico, il progetto prevede lo stanziamento di oltre 31 milioni di euro destinati ai Comuni italiani con popolazione residente pari o superiore a 45mila abitanti, che potranno candidarsi per ottenere la realizzazione del Playground Illumina nel proprio territorio.

Ogni area sarà realizzata in base a un concept architettonico e funzionale standardizzato, ideato da Sport e Salute e modulato in tre dimensioni – small, medium, large – in base alla popolazione residente. La localizzazione dovrà ricadere in aree periferiche o in stato di abbandono, garantendo al tempo stesso la piena accessibilità pubblica e la compatibilità urbanistica.

I cinque pilastri concettuali del progetto sono:

flessibilità , con soluzioni modulari adattabili al contesto;

, con soluzioni modulari adattabili al contesto; sostenibilità , grazie all’uso di materiali certificati e tecnologie a basso impatto;

, grazie all’uso di materiali certificati e tecnologie a basso impatto; inclusività, con l’assenz a di barriere fisiche;

a di barriere fisiche; riconoscibilità , attraverso uso distintivo del colore e del design;

, attraverso uso distintivo del colore e del design; iconicità: contaminazione con arte e multimedialità.

Dotazione finanziaria: contributi fino a 800.000 euro

La dotazione economica complessiva ammonta a circa 31,8 milioni di euro, articolata come segue:

11,8 milioni stanziati con decreto del Ministro per lo Sport (novembre 2024);

stanziati con decreto del Ministro per lo Sport (novembre 2024); 20 milioni con DPCM del 5 dicembre 2024;

con DPCM del 5 dicembre 2024; 3,3 milioni destinati alla gestione e manutenzione dei playground da parte di Sport e Salute per 6 anni.

I contributi sono così ripartiti: