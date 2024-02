La strategia vincente dello scambio dei file del BIM strutturale tra i vari operatori coinvolti nel processo edilizio

Il BIM strutturale dà la possibilità di scambiare i modelli, dei software coinvolti, in formati condivisibili tra tutti e senza perdita di informazioni della progettazione. Esso è fondamentale per garantire l’interoperabilità tra i file degli attori del settore AEC.

L’interoperabilità nel Building Information Modeling (BIM) strutturale permette la collaborazione, lo scambio di dati e di modelli di progettazione tra i vari software BIM e consente a tutti attori coinvolti nel settore dell'architettura, dell'ingegneria e della costruzione (AEC) di lavorare insieme nella progettazione, realizzazione e funzionamento di un edificio. L’interoperabilità tra i file tutela i progettisti dalla perdita di informazioni dei dati ed è fondamentale per garantire che i processi di comunicazione siano mantenuti durante tutto il ciclo di vita dell'edificio.

Esistono diversi standard per l'interoperabilità BIM, tra cui i seguenti:

Il consorzio industriale globale di settore, buildingSMART International, promuove l'approccio OpenBIM per garantire che diversi software possano lavorare insieme in modo efficiente.

La piattaforma offre strumenti e servizi per facilitare lo scambio di informazioni BIM.

L'interoperabilità è un concetto chiave nel contesto del Building Information Modeling (BIM) strutturale e si riferisce alla capacità di diverse applicazioni software e sistemi di comunicare, condividere dati e collaborare in modo efficace all'interno del flusso di lavoro BIM.

L'interoperabilità del BIM strutturale include le seguenti caratteristiche:

Il formato IFC è un formato ampiamente diffuso nel BIM strutturale.

Si elencano alcuni punti chiave relativi all'interoperabilità BIM strutturale del formato IFC:

Il software di calcolo strutturale agli elementi finiti AxisVM importa ed esporta i file IFC tramite una finestra di input semplice e intuitiva. Si possono importare modelli e oggetti architettonici in formato IFC da ArchiCAD, AutoDesk, Revit Building, Nemetscheck Allplan, BoCAD e Xsteel.

Si può esportare da AxisVM il Modello architettonico oppure solo il Modello statico e saranno incluse, nel documento IFC, le mesh di elementi finiti, i carichi, i casi di carico, i gruppi di carico e le combinazioni di carico.

Il formato SAF (Structural Analysis Format) è un formato aperto e facile da usare. È stato creato da Nemetschek Group per agevolare la comunicazione dei dati delle analisi strutturali tra ingegneri strutturisti che usano software di calcolo differenti.

Fig. 1 Simbolo formato SAF Il formato SAF è basato su Excel e sviluppato per lo scambio di dati del modello strutturale con altre applicazioni che supportano questo protocollo. Il protocollo SAF è supportato da ArchiCAD, AllPlan, SCIA e RFEM. Gli elementi importati dal file in ingresso sono i seguenti: reticolari, travi, pilastri, colonne, nervature, supporti, superfici ed elementi di collegamento (cerniere, giunti);

sezioni trasversali;

rigidezze dei supporti;

carichi e combinazioni di carico. Il processo di importazione ed esportazione di un file in formato SAF in AxisVM è guidato da una maschera intuitiva di impostazione del processo di importazione.

Formati PDF – DXF – REVIT – Tekla Structures

Il formato di file PDF è uno standard aperto (ISO 32000-1:2008) ed è sviluppato da Adobe Systems per rappresentare documenti in modo indipendente dall'hardware, dal software e dal sistema operativo. Grazie alla sua versatilità e alle caratteristiche di conservazione della formattazione, il formato PDF è ampiamente utilizzato per la distribuzione di documenti digitali e la presentazione di report.

Il formato DXF è un formato di file sviluppato da Autodesk ed è uno standard aperto ampiamente utilizzato per lo scambio di dati di disegno tra diverse applicazioni CAD. I file DXF sono basati su testo ASCII (codice leggibile dall'uomo) e, dunque, si può aprire e visualizzare il contenuto del file con un editor di testo. Tali file possono essere aperti e modificati da molte applicazioni CAD diverse, inclusi software come AutoCAD, Blender, Rhino, e molti altri.

Il formato di file associato a Autodesk Revit è il formato RVT. Questo formato di file è specifico per i progetti creati con Autodesk Revit, un software di progettazione e modellazione per il settore dell'architettura. Esso contiene tutte le informazioni relative a un progetto Revit, compresi i modelli 3D, i piani di costruzione, le viste, le impostazioni del progetto, le informazioni sui materiali, le specifiche e altro ancora. Revit è una piattaforma di modellazione Building Information Modeling (BIM), e i file .RVT contengono tutte le informazioni necessarie per supportare il flusso di lavoro BIM. Tali file sono progettati per essere compatibili con altri software Autodesk.

AxisVM può importare i dati dei file .RVT tramite una connessione diretta a Autodesk Revit 2015 (o versioni più recenti). Questa funzione si basa sull'API di Revit che consente ad altri programmi di interrogare e modificare il proprio database. L’esportazione di file di progetto da AxisVM a Revit richiede il modulo REV, Autodesk Revit 2019 o successive. Il modello di AxisVM (l'intero modello, le parti attive o gli elementi selezionati) può essere salvato in un file con estensione ARE, leggibile da Revit dopo l'installazione di un add-on. Gli elementi esportati sono: reticolari, travi, nervature, dominii e supporti.

Tekla Structures è un software di modellazione per il settore dell'ingegneria civile e delle costruzioni dell’acciaio e utilizza principalmente il formato di file nativo Tekla (con estensioni come .tekla, .tsep, .db1, ecc.), ma non c'è un formato di file standard conosciuto come "Tekla" come potrebbe esserci con altri software. Tekla è un'applicazione BIM e i suoi file contengono informazioni dettagliate per facilitare la collaborazione e la comunicazione tra diverse discipline coinvolte in un progetto. Tekla Structures, inoltre, supporta l'importazione e l'esportazione di diversi formati di file standard, come IFC, DWG (AutoCAD), e SDNF (Steel Detailing Neutral File), per agevolare la condivisione di dati con altri software. Tekla Structures® 2019 (e le versioni successive) supportano la connessione bidirezionale con programmi esterni. Il modulo TI dell'AxisVM può stabilire tale connessione e, quindi, è possibile scambiare i file tra i software di progettazione dell’acciaio.

Conclusioni

In sintesi, il BIM strutturale gestisce il flusso di lavoro in modo coeso, coordinato, efficace ed efficiente tra tutti i professionisti delle discipline coinvolte nel settore AEC con l’interoperabilità dei file.

A cura di

Adriano Castagnone

Direttore scientifico S.T.A. DATA e Presidente ASSOBIM

Chiara Capriulo

Sviluppo software S.T.A. DATA