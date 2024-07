Subappalto e mancato pagamento: il MIT sulle responsabilità del RUP

Cosa succede se in un contratto di lavori pubblici i subappaltatori chiedono di essere pagati direttamente dagli appaltatori invece che dalla stazione appaltante? Quali responsabilità possono ricadere sul RUP che abbia emesso un pagamento alla ditta appaltatrice, inadempiente poi nei confronti della subappaltatrice per la quota parte del lavoro svolto in subappalto?

Mancato pagamento alla ditta subappaltatrice: il parere del MIT

A rispondere al quesito posto da una stazione appaltante è il Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT, con il parere del 21 giugno 2024, n. 2705.

Spiega il MIT che il Codice dei Contratti Pubblici, all’articolo 105, comma 13, del d.Lgs. n. 50/2016, come oggi l’art. 119, comma 11 del d.Lgs. n. 36/2023, prevede l’obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, di provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, cottimista, fornitore o prestatore di servizi in alcuni casi specifici.

Come evidenziato nel Comunicato del Presidente ANAC del 25 novembre 2020, questa previsione fa sorgere:

un obbligo di natura vincolante, in capo alle stazioni appaltanti;

un diritto potestativo in capo alle microimprese e piccole imprese.

Ne consegue che, mentre alle prime è preclusa la possibilità di determinarsi in senso contrario, le seconde possono liberamente rinunciare al beneficio, in quanto previsto nel loro esclusivo interesse.

Subappalto: le responsabilità del RUP per il mancato pagamento alla ditta

Pertanto nel caso in cui la ditta subappaltatrice che rivesta la qualifica di micro e piccola impresa abbia esercitato la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, il mancato pagamento dalla ditta appaltatrice della quota parte del lavoro svolto in subappalto e di richiesta di pagamento al Comune, la responsabilità del RUP sarà esclusa qualora la facoltà di rinunciare al pagamento diretto: