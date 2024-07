Superbonus e bonus edilizi 2024: online la Guida Cortexa

Uno strumento informativo pensato soprattutto per i committenti, sempre più interessati ad essere informati in modo corretto sull’evoluzione del Superbonus, sui bonus casa in vigore e sull’opzione dello sconto in fattura e cessione del credito, anche se ormai giunti al loro fine corsa, fatto salvo alcune eccezioni.

Superbonus e bonus casa: la nuova edizione della Guida Cortexa

Nasce su questi presupposti la nuova edizione della Guida “Superbonus e bonus casa” del Consorzio Cortexa, contenente tutte le ultime novità in materia di bonus edilizi e dedicata principalmente ai privati, per i quali può essere difficile stare al passo con tutte le modifiche.

La Guida, i cui contenuti sono stati realizzati con colori diversi secondo la data di aggiornamento del testo, è così articolata:

1. Superbonus 110% - 70%: un’opportunità per eseguire lavori di qualità

2. Sistema a Cappotto: i criteri di qualità Cortexa 2.1 La scelta del Sistema 2.2 La progettazione 2.3 La posa

3. Detrazioni fiscali in edilizia: bonus in vigore e loro caratteristiche 3.1 Cessione del credito, sconto in fattura e detrazione fiscale: visto e asseverazioni 3.1.1 Stop cessione e sconto in fattura dal 2023 3.1.2 Asseverazioni false e polizza assicurativa dell’asseveratore 3.2 Decreto MiTE: valori massimi specifici per interventi di efficienza energetica previsti dai bonus edilizi 3.3 Attestazione SOA 3.4 Superbonus 110% - 70% 3.4.1 Beneficiari 3.4.2 Massimali di spesa e di costo 3.4.3 Tipologie di abitazione 3.4.4 Intervento superiore al 25% 3.4.5 Pannelli isolanti e CAM 3.4.6 Requisiti minimi e trasmittanze 3.4.7 Miglioramento della classe energetica 3.4.8 Responsabilità del professionista e documenti da presentare 3.4.9 Adempimenti da rispettare per ottenere il Superbonus 110% - 70% 3.4.10 Superbonus 110% - 70%: non “lavori gratis” ma “lavori fatti bene” 3.5 Superbonus 80% per strutture ricreative, ricettive e turistiche (alberghi) 3.6 Ecobonus 3.7 Bonus Ristrutturazioni 3.8 Bonus Facciate 3.9 Sismabonus 110% - 70% 3.10 Sismabonus

4. I servizi Cortexa per il Sistema a Cappotto di qualità

Riqualificazione edilizia: dal Superbonus alla Direttiva Green

Come ha sottolineato il presidente del Consorzio, Stefano Origgi “il Superbonus ha rappresentato un’opportunità senza precedenti per la riqualificazione del patrimonio immobiliare, responsabile del 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni di gas a effetto serra. Le ultime modifiche in materia di agevolazioni fiscali hanno portato a un rallentamento di questo percorso”.

Nel frattempo, però è stata approvata la Direttiva Green, e a ogni Stato membro è stato chiesto di definire come realizzare la ristrutturazione progressiva del parco immobiliare, al fine di raggiungere la decarbonizzazione degli edifici entro il 2050. “Il governo sarà quindi chiamato a stabilire un piano nazionale per supportare i cittadini, soprattutto i meno abbienti, per riqualificare le proprie abitazioni. Come Cortexa siamo disponibili a collaborare con le istituzioni per promuovere un’edilizia più sostenibile, mettendo a fattor comune il nostro bagaglio di conoscenze, affinché vengano promossi interventi che rispecchiano rigorosi criteri di qualità”, conclude Stefano Deri.

Gli obiettivi della Guida

La guida si inserisce perfettamente nelle attività di formazione e informazione che Cortexa porta avanti fin dal 2007 rivolte a tutti gli operatori della filiera - progettisti, imprese, applicatori e utenti privati -, affinché vengano realizzati interventi di riqualificazione energetica basati su criteri di qualità precisi e verificabili.

Tra gli interventi di isolamento termico più richiesti, sicuramente quello sull’involucro edilizio con il Sistema a Cappotto, fornito come kit da un unico produttore, dotato di ETA e marcatura CE, progettato e realizzato da progettisti e imprese qualificati. Il principale alleato per la riqualificazione edilizia, in quanto permette di migliorare l’efficientamento energetico degli edifici riducendone i consumi e le emissioni: l’unica energia veramente sostenibile è infatti quella risparmiata.

La guida Cortexa è disponibile, previa registrazione, a questo link.