Testare sistemi di rinforzo sismico in laboratorio: l’esperienza di Progetto Sisma all’Eucentre

Negli ultimi anni, l'adozione di incentivi statali come eco e sisma bonus ha permesso anche ai non addetti ai lavori di acquisire una maggiore consapevolezza delle criticità che caratterizzano buona parte del tessuto edilizio italiano. Questi ultimi, in particolare, non sono attenti soltanto al tema del risparmio energetico ma anche alla necessità di rendere più sicuri gli edifici in cui abitano.

Miglioramento sismico ed energetico: i sistemi di Progetto Sisma

Progetto Sisma, azienda produttrice di sistemi di miglioramento integrato sismico ed energetico, si colloca sul mercato proprio per dare una risposta a questa duplice esigenza, proponendo sistemi modulabili, versatili, applicati a secco e “integrati”.

Fin dalla sua fondazione, l'azienda ha sempre cercato una validazione scientifica dell’efficacia dei sistemi proposti, da parte dei migliori centri di ricerca e università che studiano le tematiche legate al rischio sismico, come la Fondazione Eucentre di Pavia, con cui Progetto Sisma collabora da alcuni anni.

Testare i sistemi che vengono proposti sul mercato è un passaggio fondamentale, che permette ai progettisti di avere un riferimento reale della loro efficacia e ai ricercatori dell’azienda di perfezionare ulteriormente le proprie soluzioni tecnologiche.

Cantiere a Sassuolo (MO): miglioramento sismico tramite cappotto antisismico

Progetto Sisma si mette alla prova sui “banchi” della Fondazione Eucentre di Pavia

La collaborazione tra Progetto Sisma e la Fondazione Eucentre risale al 2020, anno in cui sono iniziati i primi test su elementi in muratura in vera grandezza con il sistema di rinforzo Resisto 5.9.

Nel 2023 è stata condotta una nuova campagna sperimentale, costituita da numerosi test, su diverse tipologie murarie e diversi tipi di rinforzo antisismico. Particolare attenzione è stata data a due prodotti appena sviluppati: Resisto 5.9 Tube e Sismagrid.

Entrambe sono soluzioni di rinforzo in acciaio zincato, applicate a secco su un solo lato delle pareti murarie (solitamente i muri perimetrali dell’edificio).

Resisto 5.9 Tube, già presentato in un altro articolo, è l'evoluzione del primo sistema sopracitato ed è costituito da un telaio antisismico che integra al suo interno diverse soluzioni di isolamento termico.

Sismagrid, invece, è un sistema più “leggero” e simile a una sorta di armatura diffusa, posata a secco, costituita da una maglia regolare di elementi piatti in acciaio zincato spessi 2 mm ed ancorata chimicamente a un singolo lato della parete.

In questa sede verranno presentati sinteticamente i test relativi a questi due sistemi.

Stratigrafia del cappotto antisismico eseguito con Resisto 5.9 Tube e Sismagrid

I test eseguiti per definire il miglioramento delle performance sismiche

Le prove principali che hanno permesso di determinare l’effettivo incremento delle performance sismiche dei provini rinforzati con i sistemi proposti da Progetto Sisma sono le cosiddette “prove cicliche quasi-statiche nel piano”.

Al fine di ottenere un confronto tra il comportamento sismico di pareti non rinforzate e rinforzate sono state realizzate pareti murarie in vera grandezza (con altezza di circa 3 metri) sia in mattoni pieni che doppio UNI, rappresentative del costruito esistente italiano.

Tali provini sono stati soggetti, oltre al carico di compressione che simulava il peso dei solai in una struttura esistente, a cicli di carico e scarico laterali via via crescenti, tramite l’applicazione di una forza orizzontale in sommità dei muri stessi, come visibile dalle immagini seguenti.

In questo modo è stato possibile determinare il comportamento della compagine muraria (rinforzata o meno) sottoposta alle azioni sismiche orizzontali, andando a registrare la forza e lo spostamento massimi raggiunti e documentando il quadro fessurativo ad ogni ciclo.

Prova ciclica quasi-statica nel piano su parete in mattoni pieni rinforzata con Sismagrid

Miglioramento della resistenza e riduzione del danno

Tre sono stati i risultati principali ottenuti grazie alla corposa campagna sperimentale condotta presso la Fondazione Eucentre sui sistemi Resisto 5.9 Tube e Sismagrid:

Entrambi i sistemi sono risultati efficaci anche se applicati su un solo lato della parete muraria (obiettivo primario per l'azienda).

muraria (obiettivo primario per l'azienda). Entrambi i sistemi hanno permesso di raggiungere livelli di spostamento massimo in sommità di molto superiori alla configurazione non armata (fig. 4).

di molto superiori alla configurazione non armata (fig. 4). Infine, è stato ottenuto un sensibile incremento del taglio resistente alla base, per le particolari configurazioni testate.

Quadro fessurativo parete in muratura in mattoni pieni non rinforzata vs rinforzata (con Resisto 5.9 e Sismagrid), ad un valore di drift = 0,5%

Per maggiori informazioni sulla campagna sperimentale condotta da Progetto Sisma e sui sistemi testati, è possibile contattare l’azienda a questo indirizzo mail o al numero 0535.194.8034.