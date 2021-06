Ultime notizie Covid-19: Bollettino Protezione Civile 27 maggio 2021

Pubblicato l'ultimo Bollettino della Protezione Civile con i dati aggiornati della pandemia. Oggi il tasso di positività resta molto al di sotto di 10,00 e, precisamente a 1,70 mentre ieri si era attestato a 1,51; il numero dei decessi che ha superato la soglia complessiva degli 125.000, oggi ha raggiunto le 171 unità mentre ieri era pari a 121 unità.

Decessi

Il numero dei decessi dal mese di dicembre ad oggi diminuisce ed infatti:

nel mese di novembre 2020 è stato pari a 17.255 (media 575 al giorno );

nel mese di dicembre 2020 è stato pari a 18.583 (media 599 al giorno );

nel mese di gennaio 2021 è stato 14.064 (media 454 al giorno );

nel mese di febbraio 2021 è stato 9.183 (media 328 al giorno );

nel mese di marzo 2021 è stato 11.647 (media 376 al giorno ),

nel mese di aprile 2021 è stato 11.461 (media di 382 al giorno).

mentre dall’1 maggio ad oggi sono stati 4.986 con una media di 185 al giorno.

Nuovi casi

I nuovi casi nel mese di dicembre si erano attestati ad una media di 16.415 al giorno, nel mese di febbraio hanno raggiunto una media giornaliera di 13.297 unità, nel mese di marzo una media giornaliera di 20.957, nel mese di aprile i nuovi casi arrivano ad una media giornaliera di 14.654 unità; nel mese di maggio i nuovi casi arrivano ad una media giornaliera di 6.793 unità in decremento rispetto a ieri.

Soggetti attualmente positivi

Mentre è minore il numero dei decessi rispetto a quelli del mese di novembre 2020, continua ad aumentare il numero dei soggetti attualmente positivi che passano dai 382.448 del 19 febbraio ai 253.193 di oggi, in decremento rispetto a ieri.

Ricoverati con sintomi ed in terapia intensiva

I ricoverati con sintomi ed i ricoverati in terapia intensiva passano per quanto concerne i Ricoverati con sintomi dai 17.725 del 20 febbraio ai 7.707 di oggi, in decremento rispetto a ieri e per quanto concerne i Ricoverati in terapia intensiva dai 2.043 del 17 febbraio ai 1.206 di oggi in decremento rispetto a ieri.

Nuovi contagiati

Il numero dei contagiati diminuisce rispetto a ieri ed il Bollettino della Protezione civile di oggi evidenzia che il numero di nuovi casi di Covid-19 si è attestato a 4.147 con un incremento del 5,33% rispetto a ieri e con un incremento rispetto a quello dell’inizio del mese di settembre 2020 (quando il numero dei nuovi casi è stato di 978) di circa il 324% con la precisazione che la regione Lombardia con 739 nuovi casi (con un incremento del 10,96% rispetto a quelli del giorno precedente), ottiene una non invidiabile prima posizione in Italia. Nel bollettino della Protezione civile del 27 maggio 2021 è evidenziato che, oltre la Regione Lombardia, anche la Regione Campania ha un numero di nuovi contagi superiore a 500.

Confronto 2021/2020

Nella prima ondata la situazione si normalizzò definitivamente la la fine del mese di maggio ed i primi 15 giorni del mese di giugno quando sia il numero dei ricoverati con sintomi che il numero dei decessi si attestarono a numeri assolutamente contenuti. Oggi ci troviamo di fronte a numerri assolutamente paragonabili a quelli dello stesso giorno dell’annno passato e se questo trend dovesse continuare potremmo affermare che tra la fine del mese di maggio ed i primi 15 giorni di giugno arriveremmo ad una situazione analoga a quella del 2020. Ci sembra interesante, quindi, confrontare i dati di quest’anno e quelli dell’anno precedente e, quindi, la situazione di oggi 27 maggio 2021 con quella del 27 maggio 2020 in riferimento ai ricoverati con sintomi, ai ricoverati in terapia intensiva e ai deceduti.

Data Ricoverati Terapia intensiva Deceduti 27/05/2020 7.729 505 117 27/05/2021 7.707 1.206 171 Differenza -0,28% +138,81% +46,15%

Ovviamente con differenze vicine allo zero, è possibile affermare che la situazione di oggi è parag,onabile a quella di un anno fa, le percentuali di segno positivo vogliono dire che la situazione odierna è peggiore di quella dello stesso giorno dell’anno passato, mentre percentuali di segno negativo dicono che situazione è migliore di quella dell’anno passato.

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia: I dati salienti del 27 maggio 2021

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus hanno contratto il virus un totale di 4.205.970 persone delle quali 125.793 sono decedute e 3.826.984 sono guarite. Attualmente i soggetti positivi sono 253.193 in decremento rispetto a ieri.

Nell’aggiornamento del 27 maggio 2021, il totale dei tamponi effettuati è stato pari a 65.423.542 con un incremento di 243.967; i pazienti ricoverati con sintomi sono stati 8.118 (-439 rispetto ad ieri) di cui 1.278 (-45 rispetto ad ieri) in terapia intensiva. I dati completi sono rilevabili nel bollettino della protezione civile allegato all’articolo.

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia 27 maggio 2021: Il tasso di positività nazionale e regionale

Il tasso di positività, non è altro che il rapporto giornaliero tra il numero di soggetti positivi (sintomatici o asintomatici) ed il numero di tamponi effettuati; dà la possibilità di conoscere, giornalmente, utilizzando i dati prelevati dal bollettino della protezione civile, una percentuale che definisce, per una data regione, il numero di positivi riscontrati su cento tamponi effettuati: tanto più alta è questa percentuale, tanto più alta è la possibilità che in una data regione possano trovarsi individui sintomatici o asintomatici che hanno contratto il Covid-19.

Con i dati del Bollettino della Protezione civile di oggi, per effetto dei test rapidi inseriti con quelli molecolari, il tasso di positività si attesta a 1,70 mentre ieri era posizionato a 1,51.

Oggi, il tasso di positività massimo è stato pari a 6,17 nella Regione Calabria mentre il tasso medio nazionale è stato superato soltanto nelle seguenti regioni (tra parentesi il tasso del giorno precedente):

Calabria 6,17 (5,78)

Basilicata 5,14 (5,48)

Marche 4,31 (3,30)

Puglia 3,64 (2,69)

Campania 3,03 (2,60)

Valle d’Aosta 2,12 (1,89)

Sicilia 2,12 (1,82)

P.A. Trento 2,09 (1,77)

Piemonte 1,83 (1,79).

Bollettino protezione civile 27 maggio 2021

In allegato il Bollettino della Protezione civile del 27 maggio 2021 con tutti i dati relativi all’evolversi dei contagi relativi a tutte le Regioni.

