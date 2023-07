Un unico Consorzio per il laterizio di qualità: POROTON® e Alveolater® si uniscono

POROTON® e Alveolater® si uniscono per sostenere le nuove sfide del mercato che richiede prodotti innovativi, sostenibili, caratterizzati da prestazioni tecniche affidabili e certificate, in linea con le attuali esigenze dell’edilizia moderna e del futuro.

Con questa iniziativa il Consorzio POROTON® Italia, con un potenziale produttivo che comprende una vasta gamma di prodotti in laterizio esteso in modo capillare su tutto il territorio nazionale, rappresenta ancora di più l’eccellenza della produzione italiana dei materiali da costruzione a “chilometri zero” e mette a disposizione per il mondo dell’edilizia ed i suoi attori il grande know-how tecnico e scientifico, maturato da un’esperienza di oltre 50 anni nel settore e costantemente sviluppato ed aggiornato.

Il Consorzio POROTON® Italia rafforza la sua leadership e si conferma come principale punto di riferimento italiano nel settore dei laterizi a supporto di tecnici, imprese e committenti, tramite l’unione con Alveolater® realizzata con l’intento di rafforzare ulteriormente le iniziative che, fin dalla costituzione, caratterizzano le attività istituzionali del Consorzio.

Le peculiarità del laterizio di qualità

Il laterizio è un materiale naturale durevole ed ambientalmente sostenibile, soluzione costruttiva di antiche tradizioni ma sempre attuale e moderna, con una versatilità e capacità di adattamento che non ha eguali in nessun altro materiale da costruzione.

Il principale punto di forza del laterizio è la multiprestazionalità che si traduce nelle seguenti peculiarità:

versatilità progettuale, vasta gamma di soluzioni tecniche e semplificazione costruttiva;

capacità di configurazione ed integrazione nei sistemi ad alta efficienza energetica di tipo passivo (inerzia termica, sfasamento ed attenuazione dei cicli termici);

capacità di garantire condizioni uniche di comfort termo-igrometrico ed acustico , oltre che di qualità dell’aria indoor per il massimo benessere degli occupanti;

, oltre che di qualità dell’aria indoor per il massimo benessere degli occupanti; materiale dotato di elevate prestazioni antincendio ed antisismiche in grado di garantire i massimi livelli di sicurezza al fuoco e sismica, come constatato anche con le ricognizioni post-terremoto ;

in grado di garantire i massimi livelli di sicurezza al fuoco e sismica, come constatato anche con le ; materiale sostenibile ed eco-compatibile per l’uomo, per l’ambiente, riciclabile. É prodotto con argilla (materiale ampiamente disponibile ed estratto in prossimità degli stabilimenti di produzione) impiegando anche materiali riciclati/recuperati nell’ottica dell’economia circolare;

ed eco-compatibile per l’uomo, per l’ambiente, riciclabile. É prodotto con argilla (materiale ampiamente disponibile ed estratto in prossimità degli stabilimenti di produzione) impiegando anche materiali riciclati/recuperati nell’ottica dell’economia circolare; il laterizio ha superato la prova del tempo (come pochi altri!), conosciuto da maestranze ed imprese edili, è caratterizzato da un’elevatissima durabilità nel tempo (mantenimento delle prestazioni) e minimi oneri di manutenzione.

Il costante miglioramento dei prodotti in laterizio rappresenta uno degli obiettivi primari del Consorzio POROTON® Italia e delle sue aziende al fine di rispondere alle sempre maggiori esigenze e richieste prestazionali.

I marchi del Consorzio POROTON® Italia

POROTON® è un marchio internazionale, del quale il Consorzio detiene fin dalle origini i diritti per l’Italia, che contraddistingue un laterizio alleggerito in pasta (detto anche “porizzato“) con particolari caratteristiche tecniche e prestazionali, rispondenti agli standard consortili ed alle norme tecniche vigenti.

Dal 2023 il Consorzio POROTON® Italia ha acquisito anche il marchio Alveolater®, incrementando il numero delle aziende produttrici consorziate ed ampliando la gamma tipologica dei prodotti in laterizio alleggerito per muratura messi a disposizione dalle suddette aziende.

Solo le aziende appartenenti al Consorzio POROTON® Italia possono produrre POROTON® e/o Alveolater®, utilizzando i relativi marchi.

In relazione all’innovazione ed evoluzione che ha portato ad ampliare le tipologie di prodotti in laterizio, diverse aziende consorziate contraddistinguono alcune specifiche linee di blocchi porizzati anche con altri marchi aziendali. Tali prodotti rientrano a loro volta nell’ambito delle soluzioni costruttive controllate e certificate dal Consorzio POROTON® Italia.

Le attività del Consorzio POROTON® Italia

Le attività che fin dalle origini il Consorzio POROTON® Italia ha sostenuto e tuttora sostiene riguardano in primo luogo la ricerca e lo sviluppo delle soluzioni costruttive in muratura di laterizio. Le ricerche attuate nel tempo dal Consorzio interessano tutti gli ambiti tecnico-prestazionali, in particolare:

strutturale, sia con riferimento a strutture in muratura portante, ordinaria e armata, sia con riferimento a pareti di tamponatura

isolamento termo-igrometrico, risparmio energetico e comfort abitativo

isolamento acustico

resistenza e reazione al fuoco

I risultati di studi, ricerche, analisi e prove sono inoltre oggetto di divulgazione in modo da portare alla conoscenza degli “addetti ai lavori” le peculiarità che emergono da tali iniziative. La comunicazione e divulgazione rappresentano quindi un altro aspetto rilevante dell’attività del Consorzio. Esse vengono supportate con diversi strumenti, quali: documentazione e quaderni tecnici, newsletter, rivista “Murature Oggi”.

Consorzio POROTON® Italia è attivo inoltre nell’ambito della normazione tecnica (Commissioni tecniche UNI e CTI), portando anche in questo contesto il proprio contributo derivante dai risultati degli studi, ricerche e sperimentazioni svolte.

Il Consorzio POROTON® Italia, anche tramite le aziende consorziate, mette a disposizione di tecnici, imprese ed utilizzatori un servizio di assistenza tecnica per supportare ogni esigenza inerente aspetti tecnici, realizzativi, normativi e di certificazione delle soluzioni costruttive disponibili.

Le aziende associate al Consorzio POROTON® Italia

L’unione tra POROTON® e Alveolater® permette di consolidare ulteriormente la presenza delle soluzioni costruttive in laterizio di qualità su tutto il territorio nazionale. Le attività esercitate dal Consorzio sui prodotti a marchio POROTON® vengono quindi ad essere estese anche ai prodotti con marchio Alveolater®.

Per conoscere i riferimenti aggiornati delle aziende consorziate vedere: Elenco fornaci

Per ogni azienda è inoltre disponibile una scheda di presentazione che fornisce sinteticamente indicazioni sulla gamma dei laterizi da essa prodotti.