Dal 28 giugno cessa l’obbligo delle macherine

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 148 di ieri 23 giugno 2021, l’Ordinanza del Ministero della Salute 22 giugno 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»”.

Da lunedì 28 giugno cessa l’obbligo di indossare le mascherine

Con la citata Ordinanza il Ministero della Salute, è precisato che da lunedì 28 giugno 2021 e sino al 31 luglio 2021 nelle «zone bianche» cessarà l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto (mascherine), fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all’aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario.

Resta l’obbligo di avere sempre con sé le mascherine

Resta, così come previsto dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Parere del CTS

L’Ordinanza ha fatto seguito al Parere formale richiesto dal Ministero della Salute al Comitato Tecnico-Scientifico relativamente alle modalità e ai termini della permanenza dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto.