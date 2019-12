Offerte anomale: Dal Consiglio di Stato due sentenze cautelari diametralmente opposte

Aggiungiamo che il TAR Marche aveva respinto il ricorso che una impresa aveva predisposto per l’annullamento relativo all’aggiudicazione definitiva di una gara in cui la stazione appaltante aveva determinato la soglia di anomalia; nella sentenza è precisato che: “da una esegesi della let. d) del comma 2 del novellato art. 97 Codice appalti che tenga debitamente conto delle nozioni e dei concetti propri della matematica, si desume che:

Precisiamo che il TAR di Brescia aveva accolto il ricorso che una impresa aveva predisposto, tra l’altro, per l’annullamento relativo all’aggiudicazione definitiva di una gara e del verbale con cui la stazone appaltante aveva determinato la soglia di anomalia per il fatto che l’amminisrazione comunale stessa aveva determinato tale soglia di anomalia adeguandosi all’impostazione condivisa dal MIT e dall’ANAC che, di fatto,

Entrando nel dettaglio è possibile affermare che con l’ Ordinanza del Consiglio di Stato 19 dicembre 2019, n. 6294 , i giudici di Palazzo Spada accolgono l’istanza cautelare e sospendono l’esecutività della sentenza del TAR Brescia 22 novembre 2019, n. 1007 perché, ad un esame proprio della fase cautelare, “le ragioni a fondamento dei motivi di appello appaiono meritevoli di favorevole apprezzamento, per essere il valore da detrarre di cui all’art. 97 comma 2, lett. d) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 un numero percentuale , e che per questo è necessario mantenere la res adhuc integra fino alla adozione della decisione di merito; aggiunto, altresì, che l’effetto naturale della sospensiva retroagisce al momento della proposizione della domanda e travolge tutti gli atti che siano stati medio tempore adottati”.

