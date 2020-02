Gare di ingegneria e architettura 2020: buona partenza per la progettazione con gli Accordi Quadro

Che il mercato delle gare di progettazione negli ultimi anni sia notevolmente cambiato lo sapevamo da tempo. La dimostrazione la offre, ancora una volta, l'ultima rilevazione effettuata dall'Osservatorio OICE/Informatel che, pur evidenziando una buona partenza della progettazione, rileva alcune criticità relative in particolare alle modalità di affidamento e ai ribassi medi con cui le gare vengono aggiudicate.

Gli accordi quadro

Il primo dato è relativo alla pubblicazione nel mese di gennaio 2020 di 36 bandi per accordi quadro, con un valore complessivo di 82,0 milioni, di cui più della metà, 45 milioni, nei 3 bandi pubblicati da ACAMIR - Agenzia Campana per la mobilità. Tra gli accordi quadro quelli che hanno riguardato i servizi di sola progettazione sono stati 25 con un importo di 20,6 milioni.

Complessivamente nel mese di gennaio sono state bandite 251 gare di progettazione, per un valore di 53,4 milioni. Quasi la metà del valore messo in gara è venuto dai 25 bandi per accordi quadro, con un valore di 20,6 milioni di progettazione. Il confronto con il mese di gennaio 2019 è positivo: il numero dei bandi di gara è cresciuto del 33,5% e il loro valore dell’84,7%. Rispetto al mese di dicembre, uno dei mesi migliori del 2019, il numero è in calo del 31,8% e il valore del 16,7%.

I servizi di ingegneria e architettura

Mentre la progettazione pura, nonostante i dati positivi di gennaio, mantiene la tendenza al ribasso, il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura nel mese di gennaio mostra ancora una tendenza alla crescita; le gare pubblicate sono state 495 con un valore di 152,9 milioni con un +46,4% nel numero, e +98,6% nel valore su gennaio 2019. Rispetto al mese di dicembre 2019 il numero è in calo del 28,1% e il valore del 12,7%. I 36 bandi per accordi quadro hanno pesato per più della metà del valore totale, 82,0 su 152,9 milioni di valore.

L'appalto integrato

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di gennaio sono stati 20, con valore complessivo dei lavori di 162 milioni e con un importo dei servizi stimato in 3,0 milioni. Dei 26 bandi 14 hanno riguardato i settori ordinari, per 2,6 milioni di servizi, e 6 i settori speciali, per 0,42 milioni di servizi. In tutto il 2019 i bandi per appalti integrati rilevati sono stati 210 con un valore di 3.305,7 milioni di lavori. Il valore dei soli servizi nel 2019 è stato di 56,0 milioni, era stato di 60,8 milioni nel 2018, è quindi sceso del 7,8%.

I ribassi medi con cui le gare vengono aggiudicate

Sempre troppo alti i ribassi medi con cui le gare vengono aggiudicate (si tratta di dati relativi a tutti i servizi di ingegneria e architettura e non soltanto alle progettazioni): a fine gennaio il ribasso medio sul prezzo a base d'asta per le gare indette nel 2016 è al 42,8%; per le gare pubblicate nel 2017 il ribasso è il 40,4%, per quelle pubblicate nel 2018 il ribasso medio è al 40,8%. I dati sulle gare pubblicate nel 2019 dà un ribasso medio del 38,2%.

