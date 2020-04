Compagnia di San Paolo e FS Sistemi Urbani, la partecipazione a Urbanpromo

Anche Compagnia di San Paolo e FS Sistemi Urbani hanno partecipato all’ultima edizione di Urbanpromo, organizzata dall’Istituito Nazionale di Urbanistica e Urbit, con progetti che riguardano la Urban Transformation. I progetti sono disponibili nella gallery di www.urbanpromo.it

Programma Housing della Compagnia di San Paolo ha lanciato a marzo 2019 la piattaforma ioabitosocial, dedicata alla ricerca di soluzioni abitative temporanee di Social Housing in Italia: www.ioabitosocial.it.La piattaforma è un’opportunità per fare rete, mettere in relazione la domanda sempre crescente di persone che cercano soluzioni abitative per periodi brevi e l’offerta dei numerosi gestori di “residenze temporanee” in Italia. Si rivolge a persone in situazione di stress abitativo, studenti, professionisti in viaggio, city users, anziani, giovani coppie.

L’obiettivo della piattaforma è quello di agevolare la ricerca di soluzioni abitative temporanee attraverso la geolocalizzazione e l’identificazione di bisogni ed esigenze rendendo visibili e accessibili le realtà di Social Housing esistenti attraverso la candidatura da parte dei gestori.

Il progetto nasce da un’iniziativa della Compagnia di San Paolo, ma conta sulla partecipazione di tutte le realtà di Social Housing temporaneo del nostro Paese. Il Programma Housing della Compagnia di San Paolo – nato nel 2006 per rispondere con progetti innovativi alla domanda abitativa di chi si trova in una situazione di vulnerabilità sociale ed economica – si propone, coniugando aspetti architettonici e urbanistici con aspetti sociali ed economico finanziari, di contribuire alla nascita e diffusione di una nuova cultura dell’abitare, fatta di partecipazione, socialità, integrazione territoriale, sostenibilità ambientale, solidarietà intergenerazionale, mix sociale, convivenza domestica, cooperazione.

FS Sistemi Urbani è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nata per valorizzare il patrimonio immobiliare non più funzionale all’esercizio ferroviario e per sviluppare le attività inerenti ai servizi integrati urbani. Costituita nel 2008, ha consolidato il proprio know-how nel mondo del real estate e della valorizzazione, commercializzazione e vendita degli asset immobiliari, acquisendo il ruolo di Asset Manager di Gruppo nel 2018. L’obiettivo di FS Sistemi Urbani di riconvertire e di valorizzare tali asset e la visione di sistema che la società supporta hanno comportato l’elaborazione e la promozione, in accordo con gli Enti e le Amministrazioni competenti, di progetti e masterplan in grado di generare un sistema urbano complesso che integri sinergicamente la rete infrastrutturale con i servizi strategici. La naturale vocazione del Gruppo e l’elevata accessibilità alle aree che compongono il suo portfolio immobiliare consente a FS Sistemi Urbani di sviluppare progetti di riqualificazione urbana che affiancano alla dimensione trasportistica quella economico-sociale, direzionale e strategica, con il fine di restituire ai cittadini la piena fruibilità degli spazi e delle funzioni urbane.

A Torino, FS Sistemi Urbani ha attivato un processo finalizzato alla riqualificazione di oltre 500.000 metri quadri di aree ferroviarie dismesse. “Rail City Lab”, il workshop organizzato a maggio 2019 in collaborazione con il Comune di Torino, ha promosso un dibattito sulla rigenerazione urbana sostenibile delle sette aree attraverso un confronto con istituzioni locali, progettisti, mondo accademico, cittadinanza sui temi della sostenibilità, delle connessioni e del vivere. L’obiettivo? Immaginare la Torino di domani: più inclusiva, attrattiva, sostenibile.

