A Urbanpromo la trasformazione urbana a Milano, Torino e Venezia

Disponibili nella gallery online su www.urbanpromo.it i progetti che hanno partecipato all’ultima edizione della manifestazione, organizzata dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e da Urbit, tra cui quelli importanti che riguardano la trasformazione urbana a Torino, Milano e Venezia.

Ogr Tech a Torino (presentato da Società Consortile per azione OGR-CRT) è un innovation hub dedicato al Tech tra i più grandi del Paese, con progettualità di ricerca uniche. Uno spazio di 12.000 metri quadrati interamente riqualificato dalla Fondazione CRT in chiave innovativa, per dotarlo dei migliori standard di sostenibilità ambientale e sicurezza tecnologica, tra cui un centro elaborazione dati certificato Tier III, uno dei più elevati in Europa. Focalizzate sul Tech e su alcune verticali di eccellenza come l’intelligenza artificiale e la blockchain, le OGR Tech ospiteranno 4 differenti attori, in un’ottica di “contaminazione” positiva per la creazione di un ecosistema italiano dell’innovazione: startup, scaleup e acceleratori di impresa di rilevanza globale come Techstars, basato in Colorado, per supportare la crescita del territorio e creare “bridge” con i principali hub europei e statunitensi; aziende corporate nazionali e internazionali impegnate in attività di ricerca e sviluppo, per avviare percorsi di open innovation; investitori; centri di ricerca applicata sugli smart data, con realtà di eccellenza come il Politecnico di Torino e Isi Foundation, che avvierà alle OGR il primo centro sui Big Data per il non profit, mettendo a punto nuovi indicatori per la valutazione dell’impatto sociale in ambito filantropico. Sotto l’egida di OGR Tech sono state strette alleanze strategiche con player internazionali: in aggiunta a Techstars, che ha lanciato a Torino un programma di accelerazione sulla smart mobility in esclusiva europea, altre importanti partnership coinvolgono Endeavor, il principale network globale no profit per scaleup; Talent Garden per la gestione quotidiana degli spazi delle OGR Tech, per l’animazione della community e per la naturale connessione con gli oltre 20 campus in Europa; l’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia e il Dipartimento di Stato americano attraverso Best (Business Exchange and Student Training), il programma bilaterale Italia-USA, di cui le OGR saranno la “casa”, per la creazione di start up high-tech nel nostro Paese, dopo un periodo di formazione e training di giovani talenti nella Silicon Valley, facendo leva sul network internazionale. OGR Tech mette insieme talenti, investimenti e un ‘puzzle’ molto ampio di competenze, connettendo Torino alle eccellenze globali. La sfida del nuovo hub internazionale dell’innovazione è aiutare l’Italia a colmare parte del gap sul Tech, catalizzando in OGR mezzo miliardo di euro di investimenti totali e 1.000 nuove start up accelerate nei p Il Gruppo CDP si posiziona come uno dei principali operatori nel panorama italiano della trasformazione urbana in virtù della esperienza accumulata in molti anni nel settore immobiliare. Il know how del Gruppo CDP e le sue attività coprono tutte le fasi del processo di Urban Transformation, dall’acquisizione alla messa in sicurezza degli edifici dismessi, dagli usi temporanei in attesa della vocazione definitiva agli iter urbanistici di trasformazione, dalle bonifiche ambientali al vero e proprio sviluppo immobiliare dei prodotti finiti.

I principali punti di forza del Gruppo CDP nella Urban Transformation sono rappresentati da:

– una profonda conoscenza dei territori, acquisita e alimentata anche attraverso la rete dei partner locali, tra cui in primis le fondazioni di origine bancaria;

– una capacità di dialogo e di interazione con le Pubbliche Amministrazioni, di cui il Gruppo è storicamente partner istituzionale a 360 gradi;

– un bagaglio di competenze tecniche acquisite e sviluppate dalle sue risorse umane anche attraverso le missioni specifiche che lo Stato ha assegnato al Gruppo in occasione di grandi eventi e calamità naturali;

– nel promuovere e realizzare la Urban Transformation, il Gruppo CDP privilegia, anche se non in via esclusiva, gli usi e le destinazioni che intersecano i bisogni sociali della collettività e i driver strategici dello sviluppo del Paese, ponendo sempre al centro della propria azione la sostenibilità a tutti i livelli: economica, sociale, ambientale, energetica.

Il Gruppo a Urbanpromo ha presentato la riqualificazione del compendio Taliedo a Milano: l’area degli ex-magazzini Commissariato Taliedo è posizionata in un contesto di rilevanti trasformazioni urbane, tra le quali il P.I.I. di via Merezzate e il P.I.I. di Rogoredo – Montecity – Santa Giulia. Il progetto prevede di concentrare l’edificato nella porzione di area in diretta relazione con la via Bonfadini e con il quartiere consolidato di viale Ungheria

e di realizzare un parco pubblico nella restante porzione. Il parco pubblico è dotato di spazi attrezzati, di un servizio di quartiere, di aree gioco e di un parcheggio.

Sempre CDP ha presentato il progetto di riconversione dell’ex Ospedale al Mare del Lido di Venezia, che prevede il recupero e la rifunzionalizzazione della maggior parte dei padiglioni dell’ex ospedale, la realizzazione di due nuove strutture ricettive sul fronte mare e il recupero dell’arenile e degli spazi aperti con un progetto di paesaggio a elevata valenza naturalistica. Le strutture ricettive saranno costituite da un resort da Club Med e da un albergo gestito da TH Resorts. Nell’area saranno realizzati residenze e servizi privati oltre che il nuovo presidio sanitario del Lido, un centro benessere e di riabilitazione, ed una scuola di management alberghiero.

