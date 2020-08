Demolizione opere abusive: Un comunicato del MIT con i riferimenti relativi al Responsabile del procedimento

Sulla Gazzetta ufficiale n. 211 del 25 agosto 2020 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la condizione abitativa, Divisione V avente ad oggetto “Fondo per la demolizione di opere abusive”, con cui è stato reso noto che nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2020, n. 206 è stato pubblicato il Decreto interministeriale 23 giugno 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2020, n. 3150, con il quale sono stabiliti i criteri di utilizzazione e ripartizione dei fondi di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 26 per la demolizione delle opere abusive (leggi articolo).

Dotazione del fondo

La dotazione del fondo è di 10 milioni di euro. I contributi saranno concessi a copertura del 50% del costo degli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire, di cui all’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni.

50% a carico del Bilancio comunale

Il restante 50% è a carico del bilancio comunale o di eventuali fondi di cui i comuni già dispongano.

Ordine cronologico

L’ordine cronologico di presentazione delle istanze potrà essere rilevante ai fini dell’ammissione al finanziamento.

Fac-simile del modulo per l'istanza

Per agevolare l’allestimento della documentazione per l’inoltro delle istanze, il fac-simile del modulo e relative istruzioni per la compilazione saranno reperibili, non appena disponibili, su apposita pagina web nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in cui sarà anche comunicata la data di avvio della presentazione telematica delle istanze.

Supporto amministrativo

Per supporto amministrativo è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento, arch. Cecilia Caltabiano, tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 12, tel. 0644126248 ed e-mail fondodemolizioni.dgca@mit.gov.it.

