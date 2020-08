Superbonus 110%: Nel decreto Requisiti la tabella definitiva con interventi, detrazione, tetti di spesa e numero anni di ripartizione

Superbonus 110%: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto nuove possibilità per la riqualificazione energetica e strutturale del parco immobiliare italiano.

Possibilità che si sono concretizzate ieri con la firma da parte del Ministro Stefano Patuanelli del cosiddetto "Decreto Requisiti" che ha fatto seguito all'altro cosiddetto "Decreto Asseverazioni" firmato quanche giorno fa.

Le detrazioni fiscali in edilizia: dal bonus Casa al Superbonus 110%

In particolare, gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio hanno previsto una detrazione fiscale del 110% (c.d. Superbonus) per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (ma si parla già di una proroga di altri 2 anni) per alcuni interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

La nuova detrazione fiscale del 110% si unisce ed, in alcuni casi, sovrappone alle agevolazioni già presenti in materia di edilizia, ovvero i bonus per:

ristrutturazioni edilizie (bonus casa);

risparmio energetico (ecobonus);

interventi antisismici (sisma bonus);

la riqualificazione delle facciate (bonus facciate);

l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (bonus mobili ed elettrodomestici);

la riqualificazione delle aree verdi (bonus verde).

Superbonus 110%: la tabella di sintesi con interventi, detrazione, tetti di spesa e numero anni di ripartizione

Il Decreto Requisiti minimi Ecobonus, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, riporta un utilissima tabelle di sintesi in cui per ogni tipologia di intervento è riportato:

il riferimento legislativo;

la definizione dell'intervento;

il riferimento all'articolo 2, c. 1

la detrazione massima ammissibile;

la spesa massima ammissibile;

l'aliquota di detrazione;

il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.

Ecco di seguito la tabella nell'ultima bozza di Decreto Requisiti minimi Ecobonus.

