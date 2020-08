Superbonus 110%: ecco la versione ufficiale del Decreto Asseverazioni e dei due modelli di asseverazione stato finale e avanzamento lavori

Superbonus 110%: ufficiale il primo dei provvedimenti previsti dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per la completa attuazione delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) per gli interventi effettuati dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per il miglioramento dell'efficienza energetica (Ecobonus), la riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), l'installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus 110%: il Decreto Asseverazioni

Si è fatto attendere qualche giorno, ma alla fine il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha firmato il Decreto 30 luglio 2020 relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio.

Superbonus 110%, Decreto Asseverazioni e modulistica

Il Decreto Asseverazioni, nella sua versione ufficiale datata 30 luglio 2020, è costituito da 9 articoli e 2 allegati:

Articolo 1 - Ambito di applicazione e definizioni

- Ambito di applicazione e definizioni Articolo 2 - Asseverazione

- Asseverazione Articolo 3 - Termini e modalità di trasmissione dell’asseverazione

- Termini e modalità di trasmissione dell’asseverazione Articolo 4 - Verifiche ai fini dell’accesso alla cessione o allo sconto di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio

- Verifiche ai fini dell’accesso alla cessione o allo sconto di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio Articolo 5 - Controlli a campione sulla regolarità dell’asseverazione

- Controlli a campione sulla regolarità dell’asseverazione Articolo 6 - Sanzioni

- Sanzioni Articolo 7 - Comunicazione alla Agenzia delle entrate e al Ministero dell’economia e delle finanze

- Comunicazione alla Agenzia delle entrate e al Ministero dell’economia e delle finanze Articolo 8 - Rendicontazione attività

- Rendicontazione attività Articolo 9 - Disposizioni finali

- Disposizioni finali Allegato 1 - Asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a) del Decreto “Asseverazioni” - Stato finale

Con questo provvedimento viene, infatti, pubblicata la modulistica che definisce le modalità di trasmissione dell’asseverazione, mentre diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli.

L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.

Il decreto è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Superbonus 110%: a breve il Decreto Requisiti minimi

E' invece in fase di completamento l'iter per ottenere il concerto del MEF, MATTM e del MIT sul decreto attuativo che definisce i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sisma Bonus al 110%.

