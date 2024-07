5 Consigli utili per ristrutturare casa

La ristrutturazione di una casa (soprattutto la propria) è un'impresa emozionante e impegnativa, che richiede pianificazione, attenzione, competenza e, spesso, una buona dose di pazienza. Che si tratti di una piccola unità immobiliare all’interno di un condominio o un grande villa, con le dovute proporzioni, i passi da seguire sono sempre gli stessi e ognuno di questi è fondamentale per garantire che il progetto si svolga senza intoppi e si arrivi al fine lavori il più serenamente o comunque limitando l’inevitabile stress a cui si andrà incontro.

Ristrutturare non è facile

Perché diciamolo subito: ristrutturare non è assolutamente facile e proprio per questo motivo occorre sempre farsi seguire da una o più imprese che abbiano le maestranze per realizzare i lavori e professionisti, possibilmente terzi, che si dovranno occupare della fase di progettazione, delle pratiche edilizie e di direzione lavori.

Gli ultimi anni in cui, complice il superbonus 110%, il comparto delle riqualificazioni edilizie ha avuto un’impennata senza precedenti, sono stati la dimostrazione lampante di almeno 3 aspetti:

l’edilizia ha i suoi tempi che non possono essere “forzati”; occorre sempre fare molta attenzione alle regole del gioco (la normativa) che, soprattutto quando in ballo ci sono anche forme di bonus fiscali, possono cambiare più rapidamente di quel che si può immaginare; affidarsi sempre a professionisti e imprese competenti perché il risparmio di qualche centinaio di euro spesso viene pagato dopo il fine lavori a causa di lavori progettati o realizzati male.

In questo approfondimento proveremo a offrire cinque consigli pratici per aiutare a navigare nel processo di ristrutturazione, con qualche suggerimento utile anche per i professionisti del settore.